Coronavirus : faudra-t-il une troisième dose de vaccin ?

publié le 27/05/2021 à 12:33

Alors qu'un peu plus d'un tiers de la population française a reçu une dose de vaccin contre le coronavirus, et qu'un Français sur six environ a reçu les deux doses, une nouvelle question se pose. Faudra-t-il se faire vacciner une troisième fois ?

Dans un entretien au JDD, le PDG de Moderna, Stéphane Bancel répond par l'affirmative. Selon lui, il faudrait "vacciner avec une troisième dose toutes les personnes à risque dès la fin de l’été", et en particulier ceux qui ont reçu leur première dose au début de l'année. "L’arrivée des variants augmente le niveau de la menace. C’est pourquoi il faut anticiper", poursuit l'homme à la tête de la biotech qui a mis au point l'un des quatre vaccins autorisés en France.

En effet, depuis l'arrivée des variants du coronavirus, la question de l'efficacité des vaccins sur ces nouvelles formes du virus pose question. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pourtant assuré jeudi 20 mai dernier que les vaccins actuellement disponibles se révélaient jusqu'à présent efficaces contre "tous les variants du virus". Elle a également appelé à continuer à agir avec "prudence" face au coronavirus.

En vérité, plus que l'efficacité directe des vaccins sur les différentes versions du virus, c'est la question de la durée de la protection qu'ils confèrent qui pose problème. Les vaccins permettent de stimuler notre système immunitaire et de "l'entraîner" contre le virus, mais avec le temps, cette protection diminue et pourrait devenir insuffisante. D'où l'utilité d'une troisième dose, voire d'un rappel régulier. Les vaccins étant très récents, il est encore difficile de déterminer avec précision la durée de protection des vaccins contre le coronavirus.

Pour l'heure, seules les personnes sévèrement immunodéprimées doivent recevoir une troisième dose de vaccin. La recherche se poursuit pour en savoir plus sur l'immunité de la population générale vaccinée, et pour développer également de nouveaux vaccins.