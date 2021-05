Coronavirus : ce qu'il faut savoir sur le vaccin de Sanofi

publié le 17/05/2021 à 12:16

700 millions de personnes dans le monde ont reçu au moins une première injection de vaccin contre la Covid-19. Un an et demi seulement après l'apparition de ce virus, cela restera dans l'histoire de la médecine comme une prouesse sans précédent et la recherche française aura pour le coup et pour le moment en tout cas, complètement raté le coche. Sanofi a très vite été distancé par Pfizer/BioNtech, Moderna ou AstraZeneca. Les Russes et les Chinois ont également leur propre vaccin... Nous, nous l'attendons toujours.

Le laboratoire français Sanofi vient de présenter ce lundi 17 mai au matin les résultats de ses dernières études. Les résultats de l'étude de la phase 2 qui permet d'évaluer la réponse immunitaire, pas encore l'efficacité du vaccin en tant que tel. Ces résultats ont été observés sur 700 personnes, 722 très exactement. Le vaccin Sanofi développé avec GSK, induit une production élevée d'anticorps neutralisant pour combattre la Covid-19 dans 95 à 100% des cas, avec des performances très élevées chez les plus jeunes. Autre information, le sérum semble bien toléré, pas de problème de sécurité. Des résultats encourageants donc, positifs après l'échec de cet hiver.

Mal dosé, le précédent vaccin avait dû être abandonné. La prochaine étape, c'est maintenant la phase 3, avec 30.000 personnes observées, qui va commencer dans les tout prochains jours pour tester cette fois-ci l'efficacité du sérum. Pour éviter les formes graves de la Covid et la mortalité, deux variants seront testés : variant chinois historique et le variant sud-africain. Si tout va bien, nous aurons le résultat à l'automne et les premières doses dans la foulée, fin 2021.

Tous les vaccins seront utiles pour lutter contre la pandémie

Thomas Triomphe, responsable monde de Sanofi Pasteur Partager la citation





En théorie, d'ici là, on sera tous vacciné. Alors à quoi va donc servir ce vaccin Sanofi ? La réponse de Thomas Triomphe, responsable monde de Sanofi Pasteur : "Tous les vaccins seront utiles pour lutter contre la pandémie". D'autant que chacun fonctionne différemment, ARN messager pour Pfizer et Moderna, virus inactivé pour AstraZeneca, vaccin recombinant avec adjuvant pour Sanofi, avec le même principe que celui de la grippe.

Tout dépendra aussi des variants. Le laboratoire français va également se positionner sur la dose de rappel, une dose de boost quelques mois après une première injection. Nous en serons là l'hiver prochain. Pour rappel, à ce stade, 20 millions de Français ont été vaccinés. L'objectif reste d'atteindre les 30 millions mi-juin, avec une première dose.