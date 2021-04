Variant brésilien : "Il est probablement plus contagieux que le variant britannique", estime le Pr Salomon

publié le 13/04/2021 à 15:28

Faut-il s'inquiéter du variant du coronavirus qui fait des ravages au Brésil ? La moitié des personnes en réanimation là-bas a moins de 40 ans. Des spécialistes alertent sur ce sujet.

Mais ce variant brésilien ne représente en France que 0,4% des contaminations. Alors que le variant sud-africain représente, lui, 5% des cas positifs et l'anglais plus de 80%. Le tout premier cas de variant brésilien a été détecté chez nous il y a deux mois et demi. Il ne parvient pas pour le moment à se développer car il est en fait en compétition avec les deux autres variants. Il reste ultra dominé pour le moment.

Malgré tout, il faut le prendre très au sérieux, estime Rémi Salomon, président de la Commission médicale d'établissement de l'AP-HP : "Il est probablement plus contagieux que le variant britannique qui lui-même était plus contagieux que le précédent. Si on lui laisse le temps, il va rentrer dans une phase de croissance rapide".

Et pour ne pas lui laisser le temps de se développer, les scientifiques appellent à fermer les portes avec le Brésil. Les études sont toujours en cours donc aujourd'hui chaque laboratoire teste son vaccin sur cette souche. Aujourd'hui, seul Johnson et Johnson affirme que son vaccin reste efficace car il a été en partie testé au Brésil.