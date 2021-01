publié le 10/01/2021 à 18:45

Après la découverte samedi à Marseille, d'un premier cas lié au variant britannique du coronavirus, auquel une vingtaine de cas contacts testés positifs au Covid-19 étaient reliés, 7 nouveaux cas ont été identifiés ce dimanche 10 janvier. Le maire de la ville Benoît Payan, a rappelé sur RTL à quel point la situation est "préoccupante", à Marseille.



Le variant britannique du coronavirus "est un virus qui est particulièrement virulent. Il semble très dangereux parce que très rapide. La stratégie à mettre en place est donc la stratégie de la rapidité", souligne le maire de Marseille. "Le gouvernement doit nous fournir les informations nécessaires pour qu'on puisse aller très vite", dit-il.

"Il va surtout falloir aller vite sur la question de la vaccination", poursuit Benoît Payan. "Il faut vacciner le plus vite possible et nous à Marseille on est prêt à vacciner si le gouvernement nous donne le go et nous fournit les vaccins. On est prêt, mais il faut aller vite", a-t-il martelé.

À écouter également dans ce journal

Lyon - Le pronostic vital du jeune homme est toujours engagé ce dimanche. Un étudiant en master de Droit à l'université Lyon 3 s'est jeté par la fenêtre du quatrième étage de sa résidence universitaire, samedi 9 janvier. Les raisons de son geste ne sont pas connues pour l'instant.

Crash aérien - Les deux boîtes noires du Boeing qui s'est abîmé en mer au large de Jakarta avec 62 personnes à bord ont été localisées dimanche 10 janvier, ont annoncé les autorités indonésiennes, une étape importante pour aider les enquêteurs à déterminer les causes de l'accident.



Nécrologie - Il avait été directeur du rallye Dakar et le premier présentateur de l'émission culte Koh-Lanta. Hubert Auriol, 68 ans est mort dimanche 10 janvier "d'un accident cardio-vasculaire suite à un long combat contre la maladie", a annoncé sa famille à l'Agence France-Presse.