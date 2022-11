Diabète de type 2 : et si on pouvait s'en libérer ?

Diabète de type 2 : et si on pouvait s'en libérer ?

On a longtemps pensé que le diabète était une maladie chronique et irréversible, qu’une fois installé, on ne pouvait pas revenir en arrière. Des traitements existent. Seulement ils ne font que ralentir la progression de la maladie. Mais, depuis quelques années, on s’est aperçu que des patients pouvaient retrouver une glycémie normale sans prendre de médicaments, notamment après une chirurgie bariatrique occasionnant une perte de poids importante ou après avoir modifié leur mode de vie.

Selon le Pr Bruno Vergès, diabétologue au CHU de Dijon, « même s’il n’y a plus de signes de la maladie, on ne peut pas vraiment parler de guérison, car le diabète reste latent. En revanche, on peut parler de rémission. » L’année dernière, les experts internationaux se sont accordés pour dire qu’une personne diabétique est en rémission lorsqu’elle a une glycémie normale depuis au moins trois mois sans prendre de médicament. L’hémoglobine glyquée, dosée par prise de sang, qui reflète la glycémie sur les deux-trois mois écoulés, doit être inférieure à 6,5%.

"Un patient diabétique en rémission doit cependant continuer à se faire suivre", précise le diabétologue, car il y a toujours le risque que le diabète réapparaisse. Il doit faire contrôler sa glycémie régulièrement et faire les examens pour dépister les éventuelles complications du diabète.

La gestion du poids est essentielle pour contrôler le diabète

Chez les personnes en surpoids, perdre des kilos est le moyen le plus efficace pour augmenter ses chances de rémission. Certaines personnes obèses y parviennent après une chirurgie bariatrique ou avec la prise de nouveaux traitements antidiabétiques, qui réduisent l’appétit et agissent sur la satiété. En changeant son mode de vie, on peut aussi inverser son état diabétique. Cela demande de revoir durablement son alimentation et son activité physique.

Les médecins ne peuvent pas le prédire exactement. Mais, ce qui est sûr, c’est que prendre de bonnes habitudes permet à tous les diabétiques d’être en meilleure santé, de mieux contrôler leur maladie, et à certains, d’aller jusqu’à obtenir une rémission.

L’alimentation joue un rôle capital. L’important est de diminuer ses apports caloriques si on est en surpoids et de revoir ses menus pour manger équilibré. Cela exige de réduire les aliments gras, trop riches, et les sucres rapides.

Il faut aussi bouger !

Augmenter son activité physique, ne pas rester deux jours consécutifs sans bouger, est aussi indispensable pour mieux réguler sa glycémie. La régularité est essentielle. Manger mieux et bouger plus, maintenir ces bonnes habitudes dans le temps, ne pas baisser la garde, ce n’est pas facile. Mais cela permet d’agir sur le diabète, et même de l’envisager comme une maladie réversible.



