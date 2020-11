Confinement : que faire si on se sent déprimé ?

Que faire si on se sent déprimé ?

publié le 19/11/2020 à 06:10

Le déconfinement est dans la ligne de mire du gouvernement. Si la tendance positive se confirme, les règles changeront à partir de décembre. Comme RTL vous le révélait mardi Emmanuel Macron prendra la parole la semaine prochaine. L'hypothèse de travail est celle d'un déconfinement progressif avec une réouverture des commerces en journée, mais avec le maintient d'un couvre-feu le soir.

Toutefois, on retient cette phrase de Jean Castex à l'Assemblée mardi soir : "Peut-être que nous avons déconfiné un peu trop vite après la première vague". En attendant, les autorités s'inquiètent des effets secondaires de la crise sanitaire sur la santé. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé a abordé le sujet hier soir. "On observe une augmentation importante des états dépressifs et le nombre de personnes concernées a doublé entre fin septembre et début novembre".

Éviter d'être connecté à l'actualité toute la journée

"Cette épidémie est stressante, anxiogène et peut générer une souffrance psychologique pour nombre d'entre nous" a concédé le directeur général de la Santé. Ainsi, il a énuméré une liste de conseils pour prendre soin de soi, parmi lesquels on retrouve : rester en lien et parler avec ses proches ou encore éviter d'être connecté à l'actualité toute la journée.

Jérôme Salomon indique également comment il est possible d'aider quelqu'un que nous sentons en souffrance : "Nous pouvons poser les questions suivantes : ton sommeil est-il perturbé ? Te sens-tu stressé ? As-tu des troubles de la concentration ? Une tristesse ? Une perte d'appétit ? Un manque d'énergie ? As-tu augmenté ta consommation d'alcool et de tabac ?".

En cas de besoin, un numéro vert a été mis en place. Il s'agit du 0 800 130 000.