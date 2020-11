publié le 12/11/2020 à 13:57

Jean Castex devrait demander deux nouvelles semaines d'efforts aux Français ce jeudi 12 novembre au soir. Les Français s'impatientent et 60% d'entre eux admettent avoir transgressé les règles du confinement selon un sondage Ifop. "C'est difficile de tenir le confinement", assure sur RTL ce jeudi 12 novembre le Dr Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.

Le psychiatre explique en effet que ces chiffres démontrent " un ensemble de conduites qui sont problématiques". Il assure que ce sont "des conduites fatalistes pour certains", alors que "certaines personnes éprouvent de la lassitude". Les conduites transgressives sur le respect du confinement sont multiples. "On n'est pas tous égaux face à l'obéissance. On a des personnes immatures, des rebelles, des calculateurs, ça renseigne beaucoup sur chacun et sur la société", explique le Dr Florian Ferreri.

Le psychiatre rappelle que "les personnes âgées souffrent énormément du confinement et se mettent plus en danger". Face à ce reconfinement, il y a "probablement moins de peur" et les gens se sentent peut-être "un peu plus protégés et moins démunis que lors du premier confinement".

Il y a aussi une usure psychlogique des Français face au confinement. "On est d'accord pour s'astreindre à un régime drastique très strict, mais quand on en connaît la fin. Comme on ne connaît pas la fin, on a du mal à se projeter et à se mettre sur un effort maximal sur une durée aussi longue", estime le Dr Florian Ferreri. "On a besoin de se projeter, de perspectives", détaille le psychiatre.

Dans ce contexte lourd, "on a une tendance à la dramatisation". 27% des Français se disent anxieux, selon un sondage Ifop. Un tiers d'entre eux parlent même de désespoir . "C'est clairement une réalité. Les personnes qui souffraient déjà d'anxiété ou de dépression ont une majorité de symptômes, d'aggravation de leur maladie", assure le psychiatre. "Même quand on se sent fort, le fait que ça dure longtemps ça peut fragiliser tout le monde", conclut le Dr Florian Ferreri, qui s'inquiète aussi d'un retard de la prise en charge des patients dans cette période de crise.