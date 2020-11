Les Français vont très mal, témoigne une psychologue

publié le 01/11/2020 à 18:50

Les Français vont mal. Les emplois disparaissent, l'économie s'effondre, les seniors se calfeutrent, les soignants sont au bout du rouleau et la peur d'attraper le coronavirus est omniprésente. La peur du terrorisme islamique est elle aussi très présente et les traumatismes provoqués par les attentats contre Samuel Paty, de Nice ou encore de Lyon ne font qu'accentuer un climat déjà très anxiogène.

Un mal-être que Marie-Estelle Dupont côtoie au quotidien dans son cabinet de psychologie clinique : "Avec le déconfinement j'ai observé une majoration de tous les troubles psycho-socio", explique la professionnelle qui cite notamment l'augmentation des violences conjugales. Une augmentation également dans les maltraitances d'enfants "parce que la charge mentale avec l'école à la maison faisait beaucoup décompenser dans l'agressivité".

Marie-Estelle Dupont a également constaté que les personnes seules "se sont laissées glisser". "On appelle ça le syndrome de glissement : quand on est en déprivation sensorielle et qu'on est seul, un être humain peut se laisser aller à la dépression", explique la psychologue qui a aussi remarqué "une majoration des addictions".

Ce recours aux psychotropes "'inquiète beaucoup" la psychologue : "De façon massive on réclame des benzodiazépines et des antidépresseurs parce qu'on arrive pas à se projeter dans le monde de demain", témoigne-t-elle. Enfin, "tous les gens qui sont en faillite économique, je crains pour leurs envies suicidaires", alerte Marie-Estelle Dupont.