Confinement : la moitié des français ont amélioré leur petit-déjeuner

publié le 08/06/2020 à 15:06

Le confinement, bénéfique pour la santé des Français ? C'est ce que laisse penser une étude menée par Opinionway pour Lactel. Le résultat montre qu'une personne sur deux a profité du confinement pour renouer avec le petit-déjeuner.

Il est parfois difficile de concilier vie active et petit-déjeuner équilibré. Les Français ont saisi leur chance pendant leur confinement et cherché à faire du "repas le plus important de la journée" un moment privilégié en famille, relate BFMTV.

Aliments de meilleure qualité, produits moins transformés, davantage de temps à table. Autant de points positifs relevés grâce à cette enquête. Mais la quantité de nourriture ingurgitée est, elle aussi, en augmentation.

Le plus dur va être de conserver ce schéma, car le temps disponible était plus important pendant le confinement. Le travail et les transports risquent de faire reprendre les "bonnes" vieilles habitudes aux Français.

Une chance pas forcément saisie par tous

Les Français ont presque tous essayé de changer leurs habitudes pendant ce confinement. Plus d'activité physique et moins d'alcool ou de tabac, un cercle vertueux dans lequel certains ne sont pas tombés. Selon un baromètre santé Odoxa pour Le Figaro et France Info, un Français sur trois a pris du poids pendant le confinement, pour une moyenne de +3,2kg. 19% des personnes interrogées déclarent avoir pris plus de 5 kilos.

Le sondage, réalisé à l'échelle européenne a aussi montré que ce sont les Français qui ont eu tendance à consommer des produits gras ou sucrés, tandis que les Britanniques sont ceux à avoir bu le plus d'alcool.

Dernière note positive, un Français sur cinq déclare avoir découvert de nouvelles activités sportives ou de relaxation pendant cette période.