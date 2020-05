Déconfinement : Michel Cymes met en garde contre les cures détox

publié le 07/05/2020 à 10:22

J’entends un peu partout les gens se plaindre d’avoir pris du poids pendant ce confinement, et il est vrai qu’on s’est peut-être un peu laissé aller en traînant un peu trop dans la cuisine et pas assez à la salle de sport, vu qu'elles étaient fermées. On a peut-être aussi un peu forcé sur les apéros-vidéos...Tout ça n’est pas bien grave, à condition d’en revenir aux standards d’une alimentation saine et équilibrée et de se remettre à bouger un minimum.

Cependant je vois déjà venir à nous, plein de miel dans le propos, les chantres de la détox, les rois de la cure miracle censée nous remettre sur pieds. Je connais parfaitement le discours de ces nettoyeurs de toxines : votre corps est pollué, vous devez vous mettre au régime. Sauf que, ne nous leurrons pas, ce que vous perdez en faisant un régime, vous le regagnez dès que vous arrêtez le régime.

Mais ce qui me gêne d'autant plus, c’est que l’on nous présente comme scientifiquement prouvés les effets des cures de détox qui violent allègrement quelques principes de base de l’alimentation équilibrée. Par exemple ceux qui suggèrent de ne manger que des fruits et des légumes. Voire d’être monomaniaque sur le pamplemousse ou le chou. Je n’invente rien, ça existe… Et parfois, une certaine presse se fait même le relai de ces foutaises.



Certaines cures peuvent être dangereuses

Je ne dis pas que ces aliments sont mauvais. Bien au contraire. Je dis seulement qu’ils doivent s’intégrer dans une alimentation diversifiée, d’autant que les promesses d’énergie décuplée, de peau de bébé retrouvée ou de système immunitaire optimisé ne reposent sur aucune démonstration scientifique. Et ce constat, bien qu’il ait été dressé par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) depuis des années, a encore du mal à s’imposer dans nos cervelles. D’où la réapparition régulière, au moindre prétexte, des marchands de la détox.

Certaines cures peuvent être dangereuses. Si vous prenez les exemples que je viens d’énoncer, vous avez des aliments qui, à eux seuls, ne vous apportent pas toutes les vitamines et tous les minéraux dont votre organisme a besoin. Je sais bien que la mode risque d’être, dans les semaines qui viennent, d’autant qu’on se rapproche de l’été, à la chasse aux calories mais là, on a un petit souci hypocalorique. Et à force, ça peut devenir hyper-problématique.



Éliminer le sucre et les matières grasses saturées

Alors évidement, il y a des choses à éliminer, mais attention à ne pas se tromper de cibles. Ce qui est à éliminer en priorité, c'est le sucre. Celui des sodas, des gâteaux, des biscuits, des yaourts aromatisés, mais aussi celui des chips ou des biscottes dont on a un peu trop tendance à croire que ce sont des produits uniquement salés.



Tout cela est à fuir et il en est de même pour les matières grasses saturées. Là, je vise en priorité la charcuterie et les fromages dont vous vous êtes gavés pendant les apéros virtuels de ces dernières semaines. Si, à l’occasion du déconfinement, vous oubliez tous ces produits, vous vous offrirez une cure de détox doublement avantageuse. D’abord parce que ses bénéfices seront durables. Ensuite parce qu’elle ne mettra pas votre santé en danger.