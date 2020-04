Coronavirus : "Le télétravail va prendre de l’ampleur", dit Bernard Vivier

publié le 25/04/2020 à 16:28

Va-t-il falloir adopter définitivement le télétravail ? La pandémie de coronavirus et le confinement donnent l'impression d'une France à l'arrêt. Pourtant, "elle travaille", insiste Bernard Vivier, directeur de l'Institut Supérieur du Travail, sur RTL.



Car le "Home-Working" est désormais une réalité pour les entreprises, qui devraient continuer à y avoir recours après le 11 mai. "C'est probablement une des grandes évolutions qui va naître à l'issue de cette période de crise que nous vivons", assure-t-il. "À savoir, le formidable développement du télétravail".

"Aujourd'hui, le télétravail concerne de façon ponctuelle et régulière a peu près cinq millions de personnes, c'est-à-dire un salarié du secteur privé sur trois", explique Bernard Vivier.

Certes, ce mode de travail comporte des avantages : "économie de temps, de transports" et permet de "concilier un peu plus facilement vie professionnelle et vie privée", mais il y a aussi des inconvénients pour le directeur de l'IST : "la frontière devient floue entre vie professionnelle et vie privée".

Car, "quand on chez soi", de fait, on n'est pas dans l'entreprise. "Or, l'entreprise est une communauté de travail", ajoute-t-il. "Le télétravail va prendre de l'ampleur, il n'effacera évidemment pas le besoin d'être ensemble".