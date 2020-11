Confinement : comment faire bouger votre ado ?

publié le 23/11/2020 à 15:21

On dit souvent que les adolescents sont confinés par nature, on a désormais la certitude qu'ils deviennent de plus en plus sédentaires. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) a constaté que deux tiers des jeunes entre 11 et 17 ans consacrent plus de deux heures par jour aux écrans, et moins d'une heure d'activité physique. Elle s'inquiète d'une "épidémie silencieuse de sédentarité".

"On observe une tendance chez nos ados à passer du temps assis devant des écrans et une autre tendance à ne pas bouger, ne pas être suffisamment actifs dans la journée", explique la professeure Irène Margaritis, coordinatrice de cette étude, invitée sur RTL. Face à ce problème moderne, elle livre ses conseils pour pousser un adolescent à pratiquer une activité physique régulière.

D'une part, "il faut leur faire prendre conscience que c'est un risque pour la santé", ce danger peut d'ailleurs arriver plus rapidement qu'ils ne le pensent. "Ces adolescents s'exposent à des risques pour la santé, (…) le sommeil sera moins bon, il y a un risque d'augmentation de l'IMC, du surpoids voire de l'obésité, du mal-être qui peu s'aggraver mais aussi des habitudes qui vont être prises pour l'avenir, (…) on sait qu'on va les retrouver, pour la plus grande partie, à l'âge adulte".

D'autre part, la professeure Irène Margaritis invite à "faire la différence entre ce qui peut être du sport et de l'activité physique". Selon elle, "l'activité physique, c'est bouger. Être actif ça peut être marcher pour aller en classe, si on prend le métro on peut éviter de faire deux changements et marcher 20 ou 25 minutes ou ça peut être aider ses parents à faire le ménage à la maison".