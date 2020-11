Coronavirus et fêtes de fin d'année : ce que l'on sait sur ce qui sera possible ou non

publié le 23/11/2020 à 06:01

Le gouvernement veut adopter aujourd'hui une nouvelle stratégie pour sortir de la deuxième vague, une stratégie beaucoup plus progressive qu'au printemps dernier. C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron le dit très clairement dans le Journal du Dimanche : "Il n'y aura pas de déconfinement", annoncé ce mardi, mais plutôt un allègement des contraintes en trois étapes. La première autour du 1er décembre, où les commerces et les lieux de culte devraient pouvoir rouvrir leurs portes après de longues semaines de contestation. Les déplacements eux resteront limités et l'attestation toujours obligatoire.

Mais quid alors des fêtes de fin d'année ? La deuxième étape des assouplissements devrait en effet intervenir un peu avant les congés de Noël. Invité ce dimanche du Grand Jury sur RTL, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères a annoncé qu'il y aura une deuxième série de décisions qui sera prise vers le 20 décembre", à condition que l'évolution de la situation soit positive. On ne connaît pas exactement les détails mais cela pourrait justement concerner la liberté de se déplacer et donc de pouvoir rejoindre ses proches. Y-aura-t-il une limitation au nombre de personnes qui pourront se rassembler ? Là aussi, toutes les options restent sur la table. Mais on a une certitude : il n'y aura pas de tolérance pour les fêtes du nouvel an.

Enfin, la troisième et dernière étape sera au mois de janvier, où l'assouplissement des mesures dépendra des chiffres épidémiologiques et c'est surement à ce moment là seulement qu'on saura si les bars et les restaurants pourront rouvrir. Ce sera donc un déconfinement très progressif avec des assouplissements qui vont s'étaler sur plusieurs mois. En faisant ça, le gouvernement espère éviter les erreurs commises lors de la première vague.