Confinement : comment continuer à manger sainement

publié le 20/03/2020 à 18:16

Au quatrième jour de confinement en France en raison de l'épidémie de Covid-19, certains commencent à se dire qu'ils boivent trop d'alcool pour décompresser ou qu'ils mangent mal. Des producteurs d'asperges s'énervent déjà : leurs produits sont sur les étals mais dans les assiettes, les Français préfèrent les pâtes. Alors comment faire pour continuer à manger sainement ?

Selon le médecin nutritionniste Arnaud Cocaul, il faut "essayer de varier son alimentation avec la présence de fruits et de légumes de saison". "Même si vous avez un plat préparé, il faut tout de même essayer de faire des crudités ou avoir une salade de fruits. Prenez également des fruits secs, qui permettent de faire plein le magnésium, de phosphore, de calcium et d'oligo-éléments dont on a vraiment besoin actuellement."

Pour les Français qui ont décidé de faire des stocks de conserves, le docteur Cocaul recommande de "faire des achats de sardines ou de maquereaux" car ces produits sont "riches en vitamine D". Le nutritionniste insiste également sur le respect des horaires : "Il faut se coucher avant minuit, respecter les heures de repas, faire un peu d'exercice physique... En somme, garder des repères sociétaux. Si vous tombez dans l'anarchie des horaires, vous tomberez également dans l'anarchie alimentaire", conclut-il.