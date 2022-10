Comment réduire son risque d'avoir un AVC

L’AVC, quelque chose qui faut peur mais que l’on peut éviter. Rappelons déjà ce que c'est. C’est un accident vasculaire cérébral, c’est-à-dire un dommage causé par un caillot ou par un saignement dans le cerveau.

Près de 25% des accidents surviennent avant 65 ans et les conséquences vont de changements minimes détectés au scanner à un handicap important, comme la perte de la parole ou une paralysie d’un membre ou du visage.

Pourtant, les médecins estiment que 80% des AVC pourraient être évités en contrôlant certains facteurs de risque et en modifiant son mode de vie.

Vérifier sa tension, sa glycémie et son taux de cholestérol régulièrement

Que peut-on faire alors ? Déjà connaître ses chiffres. C’est ce que conseille le Pr Pierre Amarenco, neurologue à l’hôpital Bichat à Paris, président de la fondation « Vaincre l’AVC » et auteur de "Vaincre l'AVC" (ed.du Rocher). Connaître ses chiffres de pression artérielle, de glycémie, et de cholestérol.

Ce sont des données que l’on doit avoir en tête. C’est sa carte d’identité de santé. » Il est recommandé de contrôler sa tension tous les 5 ans quand on est jeune, puis une fois par an à partir de 45 ans. On peut le faire chez son médecin, en pharmacie, ou même chez soi en achetant un appareil d’automesure.

Il faut aussi réaliser un bilan sanguin tous les 5 ans minimum, plus souvent en cas de facteur de risque cardiovasculaire. L’hypertension, le diabète et l’excès de cholestérol sont des facteurs de risque d’AVC évitables car ils peuvent être corrigés.

L'effet protecteur de l'activité physique

Si on arrête de fumer, tabac et cannabis, on réduit par deux son risque d’AVC et on retrouve cinq ans plus tard celui d’une personne qui n’a jamais touché une cigarette.

Lutter contre le surpoids est également important. On peut manger de tout mais en quantité raisonnable afin que son tour de taille n’excède pas la moitié de sa hauteur en centimètres. Par exemple 85 centimètres si on mesure 1,70 m. Limiter le sel, consommer beaucoup de fruits et légumes, manger du poisson deux fois par semaine est protecteur.

L’activité physique régulière contribue à garder un poids sain et diminue d’un tiers le risque d’AVC. Ca peut être 20 minutes par jour de vélo d’appartement, d’elliptique ou de rameur ou 5 heures de marche par semaine. Il faut se dépenser suffisamment. L’activité doit faire transpirer et entraîner un essoufflement même modéré.

Le stress est un facteur favorisant l'AVC. Or, ce n’est pas toujours facile de s’en départir. Si on est soumis à un stress professionnel ou personnel dont on n’arrive pas à s’extraire, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Depuis avril 2022, on peut bénéficier du dispositif « Mon Psy » qui permet le remboursement de huit séances d’accompagnement psychologique par an. Concrètement il faut consulter son médecin qui vous remettra un courrier à adresser au psychologue.

Connaître les symptômes qui doivent alerter

Il est aussi important de rappeler qu’au moindre doute, il faut appeler le 15 sans délai.

Face à la survenue brutale d’un symptôme, comme une déformation de la bouche ; une faiblesse ou un engourdissement d’un côté du corps, bras ou jambe ; des difficultés à parler ou à comprendre ; des troubles de l’équilibre ou de la marche ; une perte de la vision d’un oeil ; un mal de tête atroce inhabituel, il faut appeler immédiatement le 15. Agir vite, c’est augmenter les chances de récupérer les fonctions altérées et de guérir plus rapidement.



