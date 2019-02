Faire des pompes pour réduire les risques de maladie cardiaque

publié le 20/02/2019 à 08:30

Plus vous pouvez faire de pompes, plus vous avez une bonne santé cardiaque. Combien exactement ? À en croire cette nouvelle étude américaine réalisée par des scientifiques de Harvard, un homme actif capable de réaliser plus de 40 pompes d'affilée présenterait un risque significativement plus faible de développer des maladies cardiovasculaires que ceux incapables d'en faire plus de 10.



En effet, il s'agit d'évaluer la santé d'un individu à travers sa condition physique, ce qui constitue un moyen efficace, ne nécessitant pas de méthode coûteuse et chronophage telle qu'un test sur tapis de course.

Ce test pourrait ainsi constituer "une méthode simple et gratuite pour évaluer le risque de maladie cardiovasculaire dans presque tous les contextes", explique dans un communiqué Justin Yang, premier auteur de l'étude, dont les résultats ont été publiés dans la très sérieuse revue JAMA Network Open le 15 février dernier.