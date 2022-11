Comment mieux utiliser les antibiotiques ?

Selon les dernières données de Santé publique France, nous sommes parmi les plus gros consommateurs d’antibiotiques en Europe. Après avoir baissé en 2020 avec les mesures prises contre la Covid-19, notre consommation d’antibiotiques a repris en 2021, avec notamment le retour des infections hivernales courantes…

Face à ces infections, l’usage des antibiotiques est encore trop souvent un réflexe.

Un récent sondage Harris Interactive/ Pfizer réalisé du 30 au 31 mai 2022 montre que les Français associent les antibiotiques à la grippe. Or, la grippe est une infection virale. Et si les antibiotiques sont efficaces sur les bactéries, ils sont sans effet sur les virus.

"Ils ne permettent donc pas de se remettre plus vite d’une grippe, confirme le Dr Romaric Larcher, infectiologue au CHU de Nîmes. Les antibiotiques ne sont utiles qu’en cas de surinfections. Mais, la plupart du temps les infections virales ne se surinfectent pas, et les antibiotiques ne servent à rien."

Inutiles contre la plupart des infections ORL courantes en période de froid

Les antibiotiques ne marchent pas non plus contre les rhinopharyngites et les bronchites quasiment toujours d’origine virale. Et la plupart du temps, ils sont aussi inefficaces contre les maux de gorge, 80% des angines étant d’origine virale. D’ailleurs, pour savoir si elles sont bactériennes ou virales, il existe un test rapide, hélas encore trop peu souvent utilisé par les médecins.



Respecter la durée et la dose prescrites

Une des erreurs courantes, c’est de ne pas respecter la posologie du médecin, de ne pas prendre la dose indiquée ou d’interrompre le traitement avant, sous prétexte qu’on se sent mieux. Cela expose à un risque de rechute car toutes les bactéries pathogènes ne seront pas forcément détruites. Ne pas respecter la durée ni la dose prescrite contribue aussi à l’antibiorésistance.

L'antibiorésistance, c'est le fait que les bactéries développent des mécanismes de défense pour échapper aux antibiotiques. Le phénomène ne cesse de se développer. Résultat : certaines infections deviennent de plus en plus difficiles à traiter. Chaque année, en France, plus de 125 000 personnes souffrent d’infections causées par des bactéries résistantes. Et on peut déplorer 5500 décès. Pour que les antibiotiques restent les formidables médicaments qu’ils sont et pour préserver leur efficacité, ils doivent être utilisés à bon escient.

Ne jamais réutiliser de "vieux" antibiotiques

Un autre mésusage fréquent avec les antibiotiques, c’est l’automédication. On a eu une prescription d’antibiotiques, et l'erreur, c'est de conserver ceux qu’on n’a pas utilisés et de les réutiliser pour une nouvelle infection qu’on estime semblable. Or, même si on a des symptômes identiques, une infection n’est pas forcément causée par la même bactérie. C’est la raison pour laquelle il ne faut jamais réutiliser des antibiotiques qui nous restent pour soi ou son entourage. Il est conseillé de les rapporter en pharmacie.



Les antibiotiques fragilisent la flore intestinale

Les antibiotiques ne se contentent pas de tuer les bactéries qui causent des maladies. A chaque traitement, de bonnes bactéries qui vivent dans notre intestin sont détruites et laissent la place à des bactéries résistantes aux antibiotiques. Ils fragilisent donc notre microbiote intestinal dont on connaît aujourd’hui l’importance pour la santé en général. La prise d’antibiotiques n’est donc pas anodine.

