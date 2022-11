Rhumes, infections ORL : l'intérêt d'avoir une bonne hygiène du nez

Le nez, c’est notre première barrière vis-à-vis des germes et des polluants de l’atmosphère. Il filtre les grosses particules liées à la pollution, mais aussi les pollens, les virus et les bactéries. Or, un des moyens de bien entretenir ce formidable filtre, c’est de le laver régulièrement. Un filtre en bon état, ça fonctionne mieux. C’est donc utile même si ça n’évite pas forcément d’attraper une infection ORL en présence d’une personne contagieuse. Pour cela, il faut mettre un masque. En revanche, ça permet de guérir plus vite d’un rhume.

Selon la Pr Cécile Rumeau, médecin ORL à l’hôpital de Nancy, "c’est même le seul traitement du rhume avec le mouchage. Il existe des médicaments vasoconstricteurs qui décongestionnent, mais, dit-elle, ils peuvent exposer à des effets secondaires rares mais graves, comme l’infarctus ou l’AVC, démesurés au regard de la pathologie qu’est le rhume."



Il est recommandé de se laver le nez avec une solution salée, dite isotonique car sa concentration en sel est comparable à celle du plasma sanguin. Elle respecte l’équilibre physiologique des muqueuses nasales. On trouve des sprays de solution saline en pharmacie et en parapharmacie. On peut aussi préparer soi-même sa solution en ajoutant 9 grammes de sel à un litre d’eau et utiliser une petite bouteille ou une poire de lavage pour faire une douche nasale. L’avantage de la douche nasale, explique la Pr Cécile Rumeau, c’est qu’elle permet de laver le nez avec un grand volume d’eau.

Utile pour mieux dormir quand on a le nez bouché

Et comment on s’y prend ? Pour se laver le nez, on se met au-dessus d’un lavabo, on penche la tête sur le côté et on instille le liquide dans la narine du dessus en respirant tranquillement bouche ouverte pour qu’il ne coule pas dans la gorge, mais passe ensuite dans l’autre narine. Après, on fait la même chose de l’autre côté.

Quand on est enrhumé, on peut répéter les lavages plusieurs fois par jour, notamment le soir, pour avoir le nez moins bouché et être moins gêné pendant son sommeil. Dans ce cas, on peut utiliser un sérum dit hypertonique, plus salé. On en trouve en spray. Il va décongestionner davantage les muqueuses nasales.

Se moucher sans forcer, ne pas s'arracher les poils du nez

Autre bon réflexe à adopter : se moucher quand on a le nez encombré. C’est la première étape du nettoyage du nez. Et pour bien le faire, il faut vider une narine après l’autre, en bouchant un côté, et en soufflant de l’autre, mais pas trop fort pour ne pas agresser les muqueuses. On prend des mouchoirs jetables, c’est mieux pour l’hygiène, et ensuite, on se lave les mains.

On évite aussi de mettre quoi que ce soit dans son nez, ni son doigt, ni un bouchon de stylo par exemple, car ainsi on peut amener un staphylocoque doré dans le nez, ce qui ne provoque pas forcément une infection, mais peut créer un terrain favorable.



Enfin, on ne s’arrache pas les poils du nez, on ne les épile pas non plus. Déjà parce que cela crée une inflammation qui peut favoriser des infections. Et surtout parce que les poils sont des barrières naturelles contre les impuretés et les microbes. Donc, on se contente juste de couper ceux qui dépassent à l’entrée du nez s’ils nous gênent pour une raison esthétique.

