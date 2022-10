Grippe : pourquoi faut-il se faire vacciner ?

Cette année, l’épidémie de grippe a de fortes chances d’être plus importante. Pourquoi les spécialistes disent cela ? Eh bien parce qu’ils prennent la température dans l’hémisphère Sud où les saisons sont inversées. Et en regardant ce qui se passe là-bas, ils peuvent prévoir ce qui arrivera dans l’hémisphère Nord.

En Australie, le virus de la grippe a beaucoup circulé et c’était la première fois depuis la pandémie de Covid-19. Le pays a fait face à la pire épidémie grippale depuis les cinq dernières années. On peut donc penser qu’en France, le virus circulera aussi davantage, même si rien n’est sûr avec la grippe qui est souvent surprenante.

En tout cas, elle semble arriver plus tôt cette année. Cette avance pourrait s’expliquer par une baisse de l’immunité collective car ces deux derniers hivers, avec les confinements et les gestes barrières, nous avons été moins exposés au virus grippal.

Un vaccin qui protège des formes graves

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a démarré le 18 octobre dans un contexte encore marqué par la crise sanitaire de la Covid-19. Le vaccin antigrippal est établi à partir des souches de virus trouvées dans l’hémisphère Sud pendant l’hiver austral. Selon les mutations, il est plus ou moins protecteur. En général, son efficacité tourne autour de 50%. Mais, ce qui est important, c’est que la vaccination antigrippale évite les formes graves. La grippe, il faut le rappeler, est encore responsable de 9.000 décès, en moyenne, par an en France.

On peut se faire vacciner contre la grippe et faire en même temps un rappel contre la Covid. "Il n’y a pas de délai à respecter entre les deux vaccins. Cela n’augmente pas le risque d’effets secondaires, souligne le Dr Dominique Martin, médecin conseil national à l’Assurance maladie. On doit juste faire les vaccins sur deux sites différents, par exemple un dans chaque bras. Mais il n’y a pas d’obligation non plus. Simplement, les deux épidémies risquent de se chevaucher et ce sont les mêmes personnes qui sont en fragilité vis-à-vis de la Covid et de la grippe.

Donc les personnes concernées pour les deux vaccinations ont intérêt à ne pas trop attendre et donc à ne pas trop espacer les vaccinations. En revanche, ça tient du bon sens, il ne faut pas se faire vacciner contre la grippe lorsqu’on est malade de la Covid. Dans ce cas, on attend une quinzaine de jours. Et inversement d’ailleurs".

Qui sont les personnes prioritaires ?

La stratégie de vaccination vise à protéger en priorité les personnes les plus vulnérables, c’est-à-dire celles qui sont à risque de grippe sévère ou compliquée. Sont prioritaires les personnes de 65 ans et plus, celles atteintes d’une maladie chronique ou qui souffrent d’obésité sévère, les femmes enceintes, les personnes immuno-déprimées et leur entourage, et aussi le personnel soignant et les aides à domicile.



Et si on n’est pas à risque, a-t-on intérêt à se faire vacciner ? Certainement, car lorsqu’on est vacciné contre la grippe, on a moins de risques de transmettre le virus, et on protège aussi les autres, notamment les plus fragiles. Après le 15 novembre, la vaccination sera ouverte à tous ceux qui le souhaitent.

Garder le réflexe des gestes barrières

Sinon, les gestes barrières valent aussi contre la grippe. Ils protègent du coronavirus, mais aussi de la grippe, des rhumes et de la gastro-entérite. Garder ses distances quand on est malade, tousser et éternuer dans son coude, se saluer sans se serrer la matin ni s'embrasser sont des mesures efficaces. Plus on se lave les mains, plus on porte le masque en lieu clos quand il y a du monde, plus on aère les pièces, et moins on attrape les virus et moins on contamine son entourage.

