Les vacances de la Toussaint débutent samedi 20 octobre et avec elles, les longues balades à la campagne. Une activité pittoresque, mais qui expose dangereusement les promeneurs aux piqûres d'insectes en tout genre. Pour s'en prémunir, il est conseillé de ne pas déclencher de guerre ouverte avec les moustiques, araignées ou autres abeilles.



Pour préserver la paix, Michel Cymes conseille de réduire l'étendu du terrain de jeu des insectes, en portant des vêtements amples et de couleurs pâles. Pourquoi ? Parce que les insectes raffolent des couleurs vives et des motifs imprimés. Ils se délectent également de l'odeur de la sueur. Des habits propres sont donc à privilégier. De même, les insectes sont friands de parfum et d'eau de toilette.

Enfin, Michel Cymes conseille d'éviter à tout prix les eaux stagnantes autour des habitations. Sceaux, poubelles, pneus, récipients... Tout ce qui peut contenir de l'eau de pluie croupie est à bannir. En cas de fièvre, de vomissement ou de difficultés à respirer - signes d'une réaction allergique - après une piqûre, il faut se diriger sans hésiter vers les urgences.