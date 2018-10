Cholestérol : un taux trop bas peut aussi nuire à la santé

et La rédaction numérique de RTL

06/10/2018

Les effets du cholestérol sur la santé ne sont pas aussi simples qu’on peut le croire. "Je suis tombé sur un livre qui s’appelle La médecine du bon sens par Michel Lejoyeux. Il explique notamment qu’un taux trop bas de cholestérol augmente le risque de déprime, de maladie dépressive, et même de tentative de suicide", explique le docteur Saldmann sur RTL. "Pour la dépression, le risque supplémentaire est de 10 % quand on manque de cholestérol HDL, qui est le bon cholestérol", ajoute-t-il.



D’après le docteur Saldmann, l’examen permettant de déterminer le score calcique coronaire d’un individu est intéressant pour étudier l’effet du cholestérol sur celui-ci. "Ça montre l’impact du cholestérol, sur les artères. C’est intéressant parce que ça montre comment on réagit à trop de cholestérol", détaille-t-il.

"Il y a des gens qui ont un cholestérol trop élevé et ça abîme les artères. Pour d’autres, il est franchement haut aussi, mais leur score calcique coronaire est bon. Il y a donc aujourd’hui une réflexion sur que peut donner le cholestérol", poursuit le docteur Saldmann. "Si on est trop bas, ce n’est pas forcément qu’on est mieux, c’est d’autres problèmes qui surgissent", termine-t-il.