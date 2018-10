Chirurgie de l'obésité : 50.000 opérations par an en France, 3e pays au monde

publié le 13/10/2018 à 07:55

Un rapport vient de sortir sur la chirurgie de l'obésité. On y apprend qu'en France, ce sont 50.000 opérations par an qui sont réalisées, contre seulement 5.000 en Angleterre. Nous sommes le 3e pays au monde à pratiquer cette chirurgie, qui consiste à couper une partie de l'estomac pour limiter la sensation de faim.



Trois opérations existent pour ce type de chirurgie. On trouve d'abord le bypass, qui va créer une poche gastrique de 30 millilitres, soit l'équivalent d'un pot de yaourt. Il y a également le sleeve qui retire les 2/3 de l'estomac. Enfin, on trouve la pose d'un anneau gastrique. Cette dernière technique est la moins courante car moins efficace.

Mais attention, ces opérations ne sont pas toujours synonyme de perte de poids. En effet, pour que cela ait un effet il faut un suivi efficace. Car certains patient vont soit se dénutrir, soit manger trop de fois ce qui va les faire regrossir. Le docteur Saldmann recommande donc d'avoir recours à ce type de chirurgie quand tout le reste a échoué. "C'est un geste lourd qu'il faut faire en pleine conscience".

Si autant d'opérations de ce type sont réalisées en France c'est parce qu'elles sont remboursées par la Sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde.