Le sel, c'est comme le sucre, il y en a partout, on en avale sans même qu'on s'en rende compte. Ajoutez à cela qu'il y a toujours une salière qui traîne sur la table, et qu'on a le réflexe de saler avant même de goûter, on comprend pourquoi l'hyper-tension fait des ravages. Or, si on veut lutter contre ça, il faut à tout prix réduire sa consommation.



Le sel a ceci de particulier qu'il retient l'eau. À partir de là, tout s'enchaîne de manière logique. Quand on mange trop de sel, on augmente son volume plasmatique, c'est-à-dire son volume sanguin quand il circule hors des cellules. Conséquences : la pression dans les artères augmente. Pour résister, les artères durcissent. On s'est aperçu que chez les populations qui n'ont pas accès au sel, la pression est basse et n'augmente pas avec l'âge.

Quelles solutions ?

Alors comment faire ? Il faut le remplacer par autre chose, par exemple le gomasio, un mélange de sel marin et de sésame grillé, dans lequel le sel occupe 5 à 10% de l'ensemble. En utilisant le gomasio à la place du sel, vous ne voyez pas la différence, mais votre organisme, lui, la voit, la sent et l'adopte.

Autre astuce : cuisiner à l'eau gazeuse. Dans l'eau gazeuse, il y a souvent du sel. Avec le bicarbonate de sodium que l'eau gazeuse contient, vous êtes parés, pas besoin de saler vos plats. Selon certains chefs, qui utilisent aussi cette technique, l'eau gazeuse conserve la couleur des aliments. Une astuce esthétique mais qui n'altère pas le goût des aliments.



Le jus de citron, le jus d'orange, le vinaigre de cidre, aident à relever vos plats, tout comme les aromates sur lesquels il faut miser : fines herbes, persil, coriandre, céleri, ciboulette, thym frais, ail, oignon, gingembre et curcuma. Et j'insiste sur le curcuma : certes son arôme n'est pas inoubliable mais il a des propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires.



Sinon, il existe du sel diététique, plein de potassium, et qui ne retient pas l'eau. Or, il est diurétique, donc c'est une solution à oublier si vous avez des problèmes de rein.