publié le 27/12/2018 à 10:10

La "chair de poule" est une expression inventée par le corps médical au XVIIe siècle, en référence à la peau de la volaille une fois déplumée. La chair de poule s'explique notamment par le froid, et trouve sa source aussi bien sur le plan physiologique qu'ancestral.



Sur le plan physiologique, l'organisme réagit quand nous avons froid. Pour cela, il a à sa disposition quelque 200.000 récepteurs spécialisés dans la détection de la température (les corpuscules de Krause). Quand ils détectent un changement de température, ils alertent les cerveau. Les neurones envoient alors un ordre de contraction aux muscles minuscules situés sous la peau (les muscles arrecteurs ou horripilateurs).

Quand il y a contraction, le poil se redresse, tire un peu sur la peau, ce qui fait apparaître une petite bosse. Avec autant de bosses qu'il y a de poils, on se retrouve avec la chair de poule.

Une utilité pour nos ancêtres

Si l'on remonte loin dans le temps, on remarque que les ancêtres de nos ancêtres étaient beaucoup plus poilus que nous le sommes. Et pour cause, ils n'avaient pas de rasoir, de radiateur électrique ou de chaudière à gaz, et comme ils vivaient dehors, il leur fallait bien se protéger du froid. Que se passait-il une fois l'hiver venu ? Tous leurs poils se dressaient. Ils réussissaient alors à emprisonner une couche d'air près de la peau, et la chaleur de l'organisme, dû notamment à la contraction des petits muscles, réchauffaient cette couche d'air, ce qui avait une fonction isolante.



Mais la chair de poule n'est pas qu'une spécialité hivernale. Elle se manifeste aussi en cas de stress, mais le mécanisme est le même. À l'époque de nos ancêtres, il y avait des prédateurs qu'il fallait éloigner. En cas de mauvaise rencontre, il pouvait donc y avoir du stress, donc chair de poule, donc poils qui se hérissent pour paraître plus impressionnant et faire fuir la bête.