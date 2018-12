Michel Cymes vous donne quelques astuces pour maigrir sans régime

publié le 24/12/2018 à 11:06

Il existe mille et une mauvaises habitudes qui nous conduisent à avaler quelques bouchées de trop. Des choses simples permettent de feinter notre cerveau et elles ont fait leur preuve. La première astuce consiste à ne jamais faire les courses le ventre vide car tout est disposé pour attirer notre attention au supermarché. Si vous faîtes préalablement une liste de courses vous éviterez les fautes.



On ne mange jamais aussi bien qu'en se mettant réellement à table et en adoptant le cérémonial qui va avec. Le fait de manger ne se résume pas au fait de se nourrir : dresser une table dans les règles de l'art, on aura, avant même d'avoir ouvert la bouche, réveillé d'autres sens comme la vue et l'odorat et on arrivera plus rapidement à satiété. On mange aussi des yeux, du nez et dans ces cas là ça ne fait pas grossir.

Après le repas, une chose doit intervenir après le repas : le brossage des dents. Ce rituel est un signe pour le cerveau et signifie : on en a fini avec l'alimentation et on passe à autre chose. On cédera beaucoup moins à l'appel du grignotage.