publié le 25/12/2018 à 11:25

En pleine période de fêtes, les abus sont nombreux. C'est pourquoi une détox peut-être une excellente idée après Noël et avant les festivités de la Saint-Sylvestre. Au point que cela soit devenu une véritable mode.



Détox par-ci, détox par-là, détox partout ! Et s'il n'y a pas écrit en gros "détox" sur les emballages de vos produits alimentaires, vous faites, paraît-il, fausse route. Enfin ça c'est ce qu'on essaie de vous faire croire pour mieux nous vendre une idée marketing.

Alors, arnaque ou non ? Je ne dis pas ça, parce que nous avons tous besoin de manger sainement. Cela signifie : faire le plein de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, tout en évitant de faire le trop-plein de calories. Si en plus on peut en profiter pour aider un peu le foie et les reins - bien que cette expression va sûrement faire bondir mes confrères, pourquoi pas ?



Quels produits consommer ?

Mais, il n'est donc pas forcément nécessaire d'aller dans un magasin spécialisé ou de pister les emballages estampillés "détox" pour nettoyer l'organisme. Tous les aliments nécessaires sont en fait très accessibles et parfaitement connus commela pomme, le kiwi, le citron, le poireau et le brocoli. Tout cela est en vente au coin de la rue.



L'avantage du citron, par exemple, c'est qu'on peut le presser au dernier moment. Son jus s’accommode aussi bien du sucré que du salé. Il a en commun avec le kiwi de regorger de vitamine C. C'est une vitamine que l'organisme est incapable de stocker. Il faut donc en avaler tous les jours en allant la chercher dans l'alimentation plutôt que dans des comprimés achetés en pharmacie.



Dans le brocoli, on va trouver du soufre. C'est bien utile pour favoriser l'élimination de certaines substances nocives pour l'organisme. Quant au poireau, il est bon pour l'équilibre acido-basique de l'organisme. On a souvent tendance à manger trop salé. Le poireau est plein de potassium : cela permet de contrebalancer tout cela.

La pomme, l'aliment magique ?

Reste la pomme, qui est magique. Son principal atout tient en un mot : pectine. Quand elle arrive dans votre estomac, la pectine entre en action. Elle forme une sorte de gel qui vous donne l'impression que votre estomac est bien rempli. Du coup, vous n'avez plus faim. C'est la raison pour laquelle la pomme devrait figurer dans tous les goûters.



Je conseille d'ailleurs de croquer directement dedans, et donc d'en manger aussi la peau. Celle-ci regorge d'antioxydants. Cela dit, si vous mangez la peau, il faut opter pour des pommes bio ou alors soigneusement lavées. La pomme fait partie des fruits sur lesquels on balance le plus de pesticides. On ne peut pas être parfait !