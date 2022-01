Quels aliments sont bons pour les cheveux ?

Tout comme la peau, les cheveux reflètent notre état de santé général. Notre mode de vie peut rendre les cheveux plus ternes ou accélérer leur chute. Nous perdons en moyenne 50 à 100 cheveux par jour, c’est tout à fait normal, car nos cheveux se renouvellent sans cesse. Mais il arrive que le cycle de vie naturel des cheveux soit perturbé et qu’on en perde davantage en cas de stress, de fatigue, de troubles hormonaux, d’alimentation déséquilibrée, de régime trop restrictif, ou de perte de poids très rapide.

L’alimentation joue beaucoup sur la qualité des cheveux. Les racines de nos cheveux sont vivantes. Les follicules pileux logés dans le cuir chevelu créent sans cesse de nouveaux cheveux, et pour cela, ils ont besoin de plusieurs nutriments.

Le composant majeur de nos cheveux, c’est la kératine, une protéine composée de nombreux acides aminés. La fabrication des cheveux nécessite aussi du fer, du zinc, des vitamines du groupe B… Pour avoir de beaux cheveux, il est donc nécessaire d’avoir une alimentation variée, suffisamment riche en vitamines et en minéraux.

Privilégiez les protéines, le soja et les oméga-3

Des aliments en particulier sont à privilégier. Les œufs, par leur richesse en protéines, sont intéressants. Ils contiennent aussi des vitamines du groupe B qui stimulent la fabrication de la kératine. Et ils sont pourvoyeurs de soufre qui sert de « ciment » entre les acides aminés constituant la kératine.

La viande rouge est aussi riche en protéines et c’est une très bonne source de fer, qui est indispensable à l’oxygénation du cuir chevelu. En plus, elle contient du zinc, utile à la fabrication de kératine.

Les poissons gras, comme les sardines, les maquereaux, le saumon… sont aussi à privilégier pour leur teneur en oméga-3, des acides gras essentiels qui participent au bon état du cuir chevelu. Le poisson contient aussi du sélénium, un minéral qui aide à la pousse des cheveux.

Si on est végétalien, on mise sur le soja, qui apporte tous les acides aminés essentiels. Pour les oméga-3, on pense à l’avocat et aux noix. La noix du Brésil est aussi très riche en sélénium. Pour le fer, on mise sur les légumineuses, haricots, lentilles. Et on mange au cours du même repas des aliments riches en vitamine C - persil, agrumes, kiwis - qui améliorent l’absorption du fer.

Le germe de blé peut être, pour tous, un bon complément. Vendu sous forme de paillettes à saupoudrer sur ses plats, il contient près de 30% de protéines, des vitamines du groupe B, du zinc et aussi de la vitamine E, limitant le vieillissement des cellules du cuir chevelu.

Les cheveux poussent en moyenne de 0,3 millimètre par jour

Il n'est pas forcément utile de prendre des compléments alimentaires pour avoir de plus beaux cheveux ou pour enrayer leur chute. Un complément alimentaire n’est utile que pour pallier une carence. Attention aux fausses promesses ! Une supplémentation ne rendra pas vos cheveux plus beaux en un mois pour la simple raison qu’elle n’agit pas sur les longueurs, mais uniquement sur la partie naissante des cheveux.



Rappelons que les cheveux poussent en moyenne de 0,3 millimètre par jour, soit à peine un centimètre par mois ! Enfin, le risque de surdosage existe, surtout en cas de prises multiples. Or, une supplémentation excessive en sélénium, en vitamine A et en vitamine E est nocive et peut même déclencher - le comble - une chute des cheveux. Donc, avant de se supplémenter, il est préférable d’en parler à un professionnel de santé.