Quels sont les bienfaits du vélo elliptique sur notre santé ?

Le vélo elliptique est un classique des salles de sport. C’est un appareil indémodable qui est quasiment dans toutes les salles de sport. Et si j’ai décidé de vous en parler, c’est aussi parce qu’il fait partie, avec le vélo classique d’appartement, des machines les plus achetées pour faire du sport chez soi. Cela permet de s’entraîner à toute heure, et quelle que soit la météo.

C'est d'abord un appareil complet. Le vélo elliptique est un appareil de cardio-training qui stimule le cœur et permet de développer son souffle. Il fait travailler le haut et le bas du corps avec ses deux larges pédales reliées à des poignées verticales.

En position debout, on fait travailler surtout les jambes qui décrivent un mouvement fluide d’ellipse. Même s’il ne faut pas s’attendre à muscler énormément ses bras, ils travaillent aussi en tirant et en poussant les poignées. On tonifie également ses fessiers. Les abdos et les dorsaux sont sollicités pour maintenir la posture.

En reproduisant les mouvements de la course à pied, le vélo elliptique permet de solliciter environ 80% de nos muscles, et cela sans impact ! Nos articulations ne subissent pas de choc, ce qui en fait une bonne alternative au jogging.

Un appareil très complet

Le vélo elliptique permet aussi de brûler beaucoup de calories car il permet de faire un travail d’endurance. Pour perdre de la masse grasse, l’idéal est de travailler à la limite de l’essoufflement. Pendant une séance de 45 minutes à vitesse modérée et sans pics d’intensité, on peut éliminer, en moyenne, entre 400 et 600 calories, ce qui est loin d’être négligeable.

En outre, il permet de faire travailler tout le corps sans solliciter trop les articulations, il fait perdre du poids. Quasiment tout le monde peut en faire par tranche d’au moins 10 minutes, à moins d’avoir des problèmes d’équilibre. On peut s’entraîner sans préparation.

La seule chose qu’on peut peut-être lui reprocher, c’est d’être un peu monotone. Et comme il guide le mouvement, on est toujours dans les mêmes axes. On ne fait pas beaucoup travailler sa souplesse et sa mobilité articulaire. On peut donc compléter sa pratique avec une discipline comme le yoga, le Pilates ou la barre au sol.

Comment choisir un bon vélo elliptique

Si vous souhaitez faire l'acquisition d'un vélo elliptique, parmi les choses à regarder, vérifiez bien le poids de la roue d’inertie du vélo elliptique. Plus elle est lourde et large, plus le vélo elliptique est stable et plus le mouvement est fluide et confortable. Elle doit faire au moins 6 kilos.



L’amplitude du mouvement étant conditionnée par la taille de l’appareil, il est conseillé de choisir un modèle d’au moins 1,30 m de longueur si vous êtes de taille moyenne ou grande.

Il existe des appareils pliables et disposant de roulettes si vous n’avez pas beaucoup de place. Vérifiez que vous pouvez le mettre devant la télé ou un ordinateur si vous souhaitez vous entraîner en regardant vos séries préférées. Un modèle trop encombrant risque de finir sur le balcon ou à la cave !



On trouve des appareils à moins de 200 euros. Pour une utilisation régulière, comptez plutôt entre 400 et 800 euros pour avoir un modèle plus robuste et silencieux.