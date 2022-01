Les solutions de Marine Lorphelin pour lutter contre les migraines

J'ai mal à la tête, comment savoir s’il s’agit d’une migraine ? Tous les maux de tête ne sont pas des migraines même s’il nous arrive de le dire par abus de langage. Devant un mal de tête, votre médecin va donc passer en revue les différentes causes. Et pour parler de migraine, la crise de douleur doit répondre à des critères précis. La douleur est plutôt unilatérale, pulsatile, "ça tape dans votre tête", elle est augmentée par l’activité physique, parfois par la lumière ou le bruit et s’associe souvent avec des symptômes comme des nausées. La crise de douleur dure entre 2h et 72h maximum.

Et il existe un type de migraine assez spécial : les migraines avec aura. Je vous en parle car ces migraines avec aura sont impressionnantes pour la personne ou son entourage. Lorsque adolescente j’ai eu ma première crise de migraine avec aura mes parents ont bien cru que je faisais un AVC. Une aura est en fait un symptôme transitoire survenant AVANT le début de la crise douloureuse. Les auras sont fréquemment des troubles visuels, avec notamment des flashs lumineux, des problèmes d’élocution, ou encore des troubles sensitifs. Ils annoncent l’arrivée de la migraine.

Comment expliquer les migraines ?

La science n’a pas encore percé tous les secrets de la migraine mais on sait qu’il s’agit d’un phénomène neurovasculaire : la crise est provoquée par une hyperexcitabilité des neurones sensoriels, qui engendre une vasodilatation des vaisseaux cérébraux et c’est ça qui fait mal. On sait aussi qu’il existe une prédisposition génétique et que les hormones féminines jouent un rôle dans la migraine car les femmes sont plus 3 fois/touchées que les hommes.

De nombreuses situations peuvent déclencher les migraines donc la première chose à faire est de les identifier et de les éviter. Un changement de rythme : un excès de stress ou au contraire la relaxation (ce qui explique que certaines personnes fassent des migraines le week-end). Un repas trop copieux aussi. Certains aliments malheureusement sont pourvoyeurs de migraines : le chocolat (à mon grand désarroi), la charcuterie, le café, l’alcool surtout le vin blanc… Même certaines odeurs provoquent la crise ! Et enfin la lumière notamment des lumières clignotantes comme le stroboscope.

Pour gérer les crises au mieux, il est aussi conseillé de ne pas attendre pour agir. Allongez-vous dans l’obscurité, au calme, avec un linge froid sur le front. Sachez que certains médicaments anti-douleur comme les anti-inflammatoires ou les triptans sont beaucoup plus efficaces que le paracétamol et disponibles sur ordonnance. L’huile essentielle de menthe poivrée appliquée en massage sur les tempes vous soulagera peut-être. Enfin, Mesdames, si vous souffrez de migraines avec aura, sachez que certaines pilules contraceptives sont à éviter donc parlez-en avec votre médecin.