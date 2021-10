Comment appliquer la psychologie positive au quotidien ?

Pour vous, la psychologie positive c'est voir la vie en rose ? C'est en fait un peu plus que ça. C'est une vraie discipline de la psychologie, assez récente puisqu'elle date des années 90 et qui est vraiment basée sur des études scientifiques. Elle s'intéresse à l'amélioration du bien-être individuel et collectif à partir des émotions, des comportements et même des modes de pensée positifs.

L'idée de départ a été d'identifier des pratiques qui rendent heureux certaines personnes et de les appliquer pour les autres. Donc c'est un véritable complément de la psychologie classique qui s'intéressait plutôt au mal-être. Il y a des chiffres qui montrent de vrais bienfaits. Une revue de la littérature de santé publique France a identifié un vrai bénéfice des actions de psychologie positive sur la réduction des symptômes de dépression comme la fatigue, la tristesse, la perte d'élan vital, mais aussi même sur la diminution de l'appétit.

Ça fait du bien au mental et aussi au physique. D'ailleurs, elle a même été intégrée dans des programmes éducatifs dans certains pays comme les États-Unis ou l'Australie. Cela montre bien qu'elle a vraiment un intérêt sur le bien-être collectif et ça passe par l'apprentissage de pratiques très simples, donc de psychologie positive.

Comment l'appliquer au quotidien

Le but des pratiques de psychologie positive, c'est de développer des compétences positives comme la gratitude, l'optimisme ou l'altruisme. Ça va passer par des exercices très simples, mais vraiment précis. Donc, l'idée, par exemple, pour ressentir de la gratitude, c'est soit de tenir un journal, on dit une à trois fois par semaine et de noter les éléments positifs de sa journée. Ou encore de relever chaque soir trois éléments de gratitude.

Il y a d'autres techniques, par exemple, un exercice intéressant pour renforcer sa confiance en soi, son amour-propre, c'est de déterminer aussi ses forces de caractère ou bien de les identifier et essayer de les appliquer dans son quotidien, par exemple, au travail. Pour l'épanouissement personnel, il repose aussi sur un bon entourage, une bonne sociabilité. Donc, l'idée va être de s'entraîner avec des exercices d'empathie.

Par exemple, quand un ami nous annonce une bonne nouvelle, on va essayer vraiment de ressentir son bonheur, de le partager et lui poser des questions sur son ressenti positif.