publié le 24/09/2018

Vous êtes stressé mais n’avez pas le temps de vous inscrire à un cours de yoga ? Voici une méthode simplissime qui permet de se relaxer en quelques minutes, simplement en respirant de façon guidée. Cette méthode, c’est la "cohérence cardiaque".



Le principe : renouer avec des cycles respiratoires très réguliers et contrôlés afin d’apaiser notre cerveau. Car sous l'effet des émotions, notre cerveau fait accélérer les battements de notre cœur et dérègle notre respiration.

A l’inverse, quand on régule la respiration, on influe sur le cœur qui bat de façon plus régulière avant de ralentir ce qui a pour effet d’apaiser notre cerveau. Le cœur et le cerveau sont dit "en cohérence" et le niveau de cortisol, l'hormone du stress, diminue presque mécaniquement.

Pour que la technique soit efficace sur le long terme, il faut appliquer la méthode pendant cinq minutes trois fois par jour. Si on le fait tous les jours, cela joue sur la plasticité du cerveau. Cette technique, recommandée par les médecins, a été expérimentée par Erwan Devèze, victime d’une lésion cérébrale en 2011. Alors qu’il tentait de réapprendre à marcher avec difficultés, cet homme a appliqué scrupuleusement la méthode ce qui lui a permis de remarcher normalement.



De nombreux sites et applications gratuites peuvent vous guider pour pratiquer la cohérence cardiaque, en calant votre respiration sur des vagues ou des balles qui montent et qui descendent. Et en cas de stress familial, n’hésitez pas à pratiquer avec vos enfants…