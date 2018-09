publié le 06/09/2018 à 11:29

Je pense notamment aux adolescents qui savent qu'un examen les attend à la fin de la saison, qu'il s'agisse du baccalauréat ou du brevet des collèges. Pour nombre de jeunes, c'est effectivement une source de stress qu'il convient d'abord d'identifier et ensuite de traiter.



Il n'est pas forcément besoin de faire appel à la médecine pour régler le problème. Je ne dis pas qu'il faut prendre ces choses-là au sérieux. Il peut même arriver qu'on amené à consulter et à prendre des anxiolytiques - condition qu'ils soient légers et que le traitement ne s'éternise pas. Mais c'est surtout le bon sens et la parole bien dosée qui permettent souvent de trouver des solutions.

Quel discours tenir concrètement à un jeune qui entre en Terminale ? On peut déjà jouer sur l'expérience et lui rappeler qu'il est déjà passé par l'épreuve du brevet des collèges. Si les choses se sont bien passées en Troisième, il n'y a pas de raison pour que les choses se passent mal en Terminale.

Si en revanche les choses ne se sont pas bien passées lors du brevet, on peut en discuter avec lui et voir comment se servir de cette expérience pour ne pas renouveler les erreurs du passé.



Qui dit sport dit contraintes temporelles

Dédramatiser cette année particulière et celle du baccalauréat, c'est aussi lui expliquer qu'il ne va pas passer son examen dès septembre, que l'année de Terminale sert précisément à le préparer à ce qui l'attend. En quelque sorte que l'aventure commence et qu'elle est loin d'être jouée.



Un enfant n'est pas si différent d'un adulte. Il doit, lui aussi, apprendre à planifier son travail. Et plus tôt il fait, mieux c'est. C'est valable pour le travail scolaire comme pour le reste. À cet égard, inciter votre enfant à faire du sport relève de l'évidence.



Car qui dit sport dit contraintes temporelles : on sait quel jour et à quelle heure ça se passe, et on s'engage en général pour l'année. Il y a donc une notion d'effort au long cours. On introduit les ides de durée et de progression. Le choix du sport peut avoir son importance.



Un jeune qui fait de la natation, de la marche rapide ou du tennis va fatalement devoir progresser. Ce sera en tout cas plus évident que s'il se lance dans un sport collectif où on peut, de temps à autre, se planquer derrière les copains ou louper un entraînement sans que cela se remarque trop.



Choisir un sport qui demande de la régularité et où on obtient des résultats visibles (que ce soit sur le plan technique ou celui du développement physique) booste la motivation. Sans compter que le sport est d'une efficacité exceptionnelle pour lutter contre le stress.