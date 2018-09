Cuisine thaïlandaise : quels aliments privilégier ?

publié le 29/09/2018 à 07:35

Lorsqu'on va eu restaurant thaïlandais, on se dit qu'on va manger sain, mais attention à ce que vous choisissez sur la carte. Évitez par exemple le riz frit, qui est très calorique : une simple cuillère à soupe d'huile c'est déjà 90 calories. Prenez plutôt du riz vapeur.



Les rouleaux de printemps, au contraire, sont un bon choix car ils sont excellent et plein de fibres. Les nems eux sont frits et on les trempe souvent dans de la sauce soja bourrée de sel, il vaut mieux prendre un peu de citron. En un mot, il vaut mieux laisser tomber tout ce qui est frit. Les soupes sont une bonne alternative.

La nourriture épicée n'est pas mauvaise pour la santé. Au contraire, c'est une bonne idée de prendre un plat épicé car les épices permettent de diminuer le sel. Lorsqu'on mange très épicé on a souvent chaud, ce qui permet de transpirer et de faire fondre un peu plus de calories. En résumé la cuisine thaïlandaise n'est pas néfaste, mais il faut faire attention à ce qu'on met dans son assiette.