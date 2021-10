4 idées reçues sur le mal de dos

Manque d’exercice, sédentarité, mauvais mouvements répétés...Les raisons d’avoir mal au dos ne manquent pas. Un Français sur deux a mal au dos au moins une fois dans l’année. Derrière ce terme générique, il s’agit le plus souvent de lombalgie commune. On parle aussi de lumbago ou de tour de reins, c’est-à-dire d’une douleur en bas du dos, la plupart du temps sans gravité.

1 - Il faut se reposer quand on a mal

La première idée reçue, c’est de penser qu’il faut se reposer quand on a mal….Oui, le premier réflexe face à la douleur, c’est de s’économiser. On a peur d’aggraver les choses, alors on préfère ne pas bouger. C’est contre-intuitif, mais on devrait faire l’inverse : essayer de se lever et de bouger.

Il faut dire que pendant des années, on a conseillé aux gens de rester au lit. Il faut du temps pour changer les comportements. Depuis 2007, l’Assurance maladie essaie d’inverser la tendance en répétant son slogan : "Mal de dos, le bon traitement, c’est le mouvement".

Il faut bouger, en restant bien sûr, dans les limites autorisées par la douleur, sans jamais forcer ! Il ne s’agit pas de battre des records sportifs. Mais il est important d’essayer très vite d’être actif car l’immobilité est un facteur d’aggravation. Quand on ne bouge pas, les muscles s’atrophient rapidement, les ligaments deviennent moins souples, ce qui entraîne des raideurs, et entretient la lombalgie. Ce n’est pas tout : notre seuil de la douleur diminue quand est inactif. A l’inverse, quand on bouge, on augmente sa tolérance à la douleur.

2 - La course à pied est à éviter

Certains sports sont à éviter quand on a mal au dos. Là encore, on a beaucoup d’idées reçues sur les pratiques sportives. On a tendance à déconseiller la course à pied à cause des chocs provoqués par les impacts sur le sol. Pourtant, des études montrent qu’elle est bénéfique. A une condition : il faut être bien chaussé !

La course à pied renforce la musculature du dos et les disques intervertébraux qui, sous l’effet des foulées, sont réhydratés et donc regonflés à bloc.

A l’inverse, on recommande toujours la natation. Certes, c’est un sport complet qui tonifie l’ensemble du corps. Mais si on n’a pas la bonne technique, elle peut provoquer des tensions au niveau des cervicales et des lombaires.

3 - Il faut se tenir droit pour ne pas avoir mal au dos

Une autre idée reçue est de croire qu’il faut se tenir droit pour ne pas avoir mal au dos…

Oui, Marina, on n’arrête pas de nous parler de bonnes et de mauvaises postures. Il faudrait se tenir droit. Or, une bonne posture doit avant tout être confortable et ne pas demander un effort constant. Ce n'est pas en essayant de se tenir droit qu’on la trouve, mais plutôt en cherchant à se grandir.

Surtout, il faut avoir en tête que la meilleure posture est celle que l'on ne maintient pas trop longtemps. Alors, si on a un travail sédentaire, on essaie de faire des pauses régulières et actives : on s’étire, on se lève et on fait quelques pas. C’est d’autant plus important quand on télétravaille, car on a tendance à être encore plus sédentaire.

4 - Le mal de dos augmente avec l'âge

Et est-il vrai qu’en vieillissant on a plus mal au dos ? C’est faux ! Bien sûr, la colonne vertébrale subit des modifications avec le temps. Mais très souvent les douleurs qu’on attribue au vieillissement sont la conséquence de la sédentarité qui l’accompagne.



Quand on ne bouge pas assez, notre musculature s’affaiblit, on perd en tonicité et en rapidité. On risque donc plus facilement de se faire mal en cas de mouvements brusques.

Il est donc important d’avoir à tout âge une activité physique régulière pour lutter contre l’enraidissement et la perte musculaire.