Comme chaque année, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Toutes les femmes sont concernées mais également certains hommes puisque 1% des cancers du sein détectés les touchent. Cette maladie est la première en nombre chez les femme, une sur huit en étant touchée, et la première cause de décès par cancer.

Toutefois, il est bon de rappeler que les taux de guérison sont bons, à 85%. Il n'est pas toujours possible d'éviter un cancer du sein mais on peut diminuer les risques en ayant une bonne hygiène de vie, en pratiquant notamment une activité physique régulière. Le sport est également bénéfique pour éviter une récidive.

Un cancer du sein sur cinq est lié au tabac et à l'alcool, qu'il est évidemment bon de proscrire. Enfin, la prévention par dépistage est un élément essentiel pour prendre en charge la maladie de manière précoce et donc augmenter les chances de guérison. D'autant qu'avec la pandémie de la Covid-19, un grand nombre de Françaises ont repoussé leurs examens de dépistage ou de suivi.

Une maladie héréditaire

En France, il existe un dépistage organisé bien qu'il soit remis en cause par certains médecins ces derniers temps. Celui-ci est pris en charge par l'assurance maladie et est donc gratuit. Le dépistage consiste à réaliser une mammographie, une radio des seins, tous les deux ans à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans. C'est à partir de cet âge là que les femmes ont un risque significatif de développer un cancer du sein.

Les cancers du sein et de l'ovaire peuvent être héréditaires. Dans cette situation, il est encouragé d'en discuter avec son médecin qui pourra alors vous proposer une surveillance plus précoce ou une échographie avant 50 ans.

Enfin, les médecins sont partagés sur la question de l'autopalpation. Cette pratique doit avant tout être un moyen de rassurer les femmes et non pas une source de stress. Elle peut être faite une fois par mois et le plus important est d'être vigilante et de s'observer dans le miroir en regardant si les seins sont bien symétriques, si il n'y a pas une petite boule qui est apparue ou encore un écoulement au niveau du mamelon.