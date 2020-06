publié le 18/06/2020 à 09:37

Ce matin, on s'intéresse à la grande aventure de la vie et à ce qu’on pourrait appeler "le dialogue" entre l’ovule et le spermatozoïde, et vous allez voir que c’est fascinant. Ce que je m’en vais vous conter repose sur une étude publiée récemment. Une étude suédoise et britannique puisque qu’elle mêle les travaux de chercheurs de deux universités : celle de Stockholm et celle de Manchester.





Nous pensons tous que la fécondation d’un ovule est le résultat de la course éperdue de milliards de spermatozoïdes qui jouent des coudes et dont le plus vaillant, le plus rapide, le plus malin ou le mieux placé, allez savoir, arrive le premier. Or, il s’avère que les choses sont un peu plus subtiles que ça, car figurez-vous que les ovules font le tri. Ils choisissent et, pour bien se faire comprendre, ils utilisent des signaux chimiques pour attirer certains spermatozoïdes et en maintenir d’autres à distance !



Mais comment a-t-on pu en arriver à pareille conclusion ? On sait que les ovules humains libèrent des substances chimiques pour attirer les spermatozoïdes. Partant de ce constat, les scientifiques se sont demandé si ces signaux étaient adressés à tous les spermatozoïdes ou à certains d’entre eux seulement. Autrement dit, si l’ovule était en mesure de choisir l’élu, et ils n’ont pas été déçus !

Les spermatozoïdes ne sont pas tous bienvenus pour la fécondation

En fait, les substances chimiques attractives sont situées dans un liquide qui entoure l’ovule et qu’on appelle le fluide folliculaire. Les chercheurs ont pu observer que le liquide folliculaire d’une femme donnée attire mieux les spermatozoïdes d’un homme donné, alors que le liquide folliculaire d’une autre femme attire mieux les spermatozoïdes d’un autre homme. Bref, chez les spermatozoïdes, tout le monde n’est pas systématiquement bienvenu au moment de la fécondation.

Alors qu’est-ce qui prouve que c’est l’ovule et non pas le spermatozoïde qui choisit ? Pour les auteurs de l’étude, cette question n’est pas pertinente parce qu’ils partent du principe que le spermatozoïde ne se pose pas trop de questions. Il considère que sa seule mission est de féconder l’ovule, qu’il n’a qu’à foncer tête baissée et à croire en lui. Peu importe l’ovule, pour lui, seule importe la fécondation. En d’autres termes, il n’est pas regardant, c’est son côté un peu bourrin.

Une meilleure compréhension de l’infertilité

Ce genre de découverte a-t-elle un intérêt particulier ? Ça peut tout simplement contribuer à une meilleure compréhension de l’infertilité. Vous avez des couples composés d’une femme et d’un homme qui sont tous les deux fertiles, mais qui n’arrivent pas à avoir d’enfant. Si le couple est stérile, c’est peut-être parce que les ovules de Madame font les difficiles et n’envoient pas les messages susceptibles d’attirer les spermatozoïdes de Monsieur. Bref, d’une certaine manière, cette étude scientifique valide pour la millième fois le bon vieux principe qui veut l’homme propose et que la femme dispose.