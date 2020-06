"100% santé" : lunettes, prothèses dentaires... Michel Cymes détaille le dispositif

publié le 16/06/2020 à 10:28

L’offre "100% santé" est entrée en vigueur au début de l’année, mais je me suis aperçu récemment que pas mal de patients n’étaient toujours pas au courant de ces changements qui se traduisent quand même par de "plutôt bonnes nouvelles" pour notre porte-monnaie.

Alors, l’offre "100% santé", comme son nom le laisse supposer, se traduit par une prise en charge totale de certaines dépenses réputées coûteuses. Précisément de vos lunettes et de certaines prothèses dentaires, en tout cas pour celles et ceux qui ont une Mutuelle responsable ou bénéficient de la Complémentaire santé solidaire.

Concrètement, voilà comment les choses se passent. On va commencer par l’opticien. Dans le cadre de cette offre, il doit vous proposer au moins 17 modèles différents de montures. En tout cas pour les adultes. Pour les enfants, le choix doit se faire parmi 10 modèles et 2 coloris différents. Ça, c’est la règle.

Les combinaisons possibles

Pour ce qui concerne les verres, ils doivent être techniquement irréprochables (c’est-à-dire anti-rayures, antireflets, etc.) et répondre à tous les besoins, quel que soit le problème de vision que vous avez. On peut aussi choisir des verres qui entrent dans le cadre de l’offre "100% Santé" (donc avec zéro reste à charge) et les marier avec une monture qui ne figure pas dans l’offre. Toutes les combinaisons sont possibles.

Des verres 100% Santé, donc entièrement remboursés, avec une monture qui ne sera que partiellement remboursée. Ou alors une monture qui ne vous coutera rien avec des verres qui ne figurent pas dans l’offre. À vous de choisir et de payer la différence si vous optez pour ce type de montage que je qualifierai d’hybride.



La seule obligation de l’opticien, c’est de vous proposer un devis qui comporte au minimum un équipement qui, lui, soit compatible "100 % Santé".

Les prothèses auditives l'an prochain

Les nouvelles sont bonnes, aussi, sur le front des prothèses dentaires. Pas moins de 8 prothèses fixes (des couronnes et des bridges) sont désormais intégralement prises en charge. Les matériaux utilisés dépendent bien sûr de la localisation de la dent dans la bouche. Une incisive, c’est quand même moins discret qu’une molaire.

Mais ce qu’il faut retenir, là encore, c’est qu’en cas de devis, votre dentiste, s’il est conventionné, doit vous proposer une offre qui entre dans le cadre de l’offre "100% Santé". Concernant les audioprothèses, il faudra attendre l’an prochain pour que les équipements proposés dans le cadre du programme "100% Santé" soient garantis sans reste à charge.

Cela dit, on progresse. Parce que l’an dernier, on a eu droit à une baisse de 200 euros du reste à charge, 200 euros par oreille. Et au début de l’année, on a eu droit à 250 euros de baisse supplémentaire. Là encore, 250 par oreille. Donc, on avance, et ça, c’est une bonne nouvelle pour les quelque 6 millions de personnes qui souffrent de difficultés d’audition.