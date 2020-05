Déconfinement : pourquoi l'accès au bord de mer va-t-il rester interdit ?

publié le 07/05/2020 à 07:12

Bienvenue dans ce 41e épisode de RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL sur le coronavirus de ce jeudi 7 mai, 52e jour du confinement.

Renaud a été bien inspiré lorsqu’il a repris cette formule de l’écrivain Joseph Kessel, c'est pas l’homme qui prend la mer, c’est la mer qui prend l’homme. C’est devenu un hymne, non pas seulement des marins, mais des millions de Français qui vivent près de la mer, qui vivent avec la mer, et à qui la mer manque terriblement depuis le début du confinement. Ils se demandent pourquoi les interdictions vont être prolongées sur le littoral quand des parcs et jardins dans certains villes vont pouvoir rouvrir.

Vous l’entendez dans ce que disent Bixente Lizarazu et le maire de Ploemeur, dans le Morbihan. Cette question de l’accès ou pas au littoral après le début du déconfinement révèle des questions plus larges que soulèvent cette crise.

Est-ce de Paris, en fonction de la situation des parisiens, et de la densité spécifique de l’agglomération parisienne qu’il faut décider de ce qui va se passer dans chacune des communes le long de 3.400 km de côtes de la France métropolitaine ? Et ces interrogations traversent traversent aussi ces témoignages au 3210 dans les Auditeurs ont la parole avec Pascal Praud.

