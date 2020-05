Carte du déconfinement : à quoi correspondent les départements en orange ?

La carte des départements en vert, rouge et orange dévoilée ce jeudi 30 avril par Olivier Véran en vue du déconfinement.

publié le 01/05/2020 à 05:08

C'est une carte de France qui était attendue avec impatience par l'ensemble des Français. Il s'agit de celle des départements de l'Hexagone classés en vert, orange et rouge afind e symboliser leur situation face au coronavirus. Elle a été présentée ce jeudi 30 avril par Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé.



En pratique, ce sont en réalité trois cartes qui ont été présentées et qui serviront à "guider les décisions" pour le déconfinement le 11 mai prochain. Elles pourront encore changer d’ici le 7 mai en fonction de l’évolution de la situation. La première concerne la circulation active du coronavirus en France, la deuxième répertorie les "tensions hospitalières sur les capacités de réanimation" et la troisième est une synthèse des deux précédentes. Ce jeudi 30 avril, environ un tiers des départements étaient en rouge, un tiers en vert, et un tiers en "ballottage" en orange sur cette dernière carte.

Cette carte de synthèse, qui évoluera tous les jours, indique en vert les départements qui sont prêts pour le déconfinement et dont les parcs vont donc pouvoir rouvrir à partir du 11 mai, à la différence des départements en rouge. Si un département est rouge dans l’une des deux premières cartes, il est rouge dans celle de synthèse. Les écoles primaires, elles, rouvriront à partir du 11 mai quelle que soit la couleur, avec des conditions d’accueil strictes

Les départements oranges ont "vocation à basculer d’ici au 11 mai en vert ou en rouge"

Selon Olivier Véran, concernant les zones oranges de la carte de synthèse, elles "ont vocation à basculer d’ici au 11 mai en vert ou en rouge" en fonction de l’évolution sur la circulation du virus et de la saturation des services de réanimation. Il s'abit donc de département en "ballottage" dont le statut de déconfinement est susceptible de changer.