publié le 04/05/2020 à 14:55

La carte du déconfinement est attendue chaque soir par les Français afin de savoir comment sera orienter le déconfinement, à partir du lundi 11 mai. Ce dimanche 3 mai, la nouvelle carte a permis de constater que trois départements ont basculé du "orange" au "vert ", à savoir la Loire-Atlantique, la Mayenne et le Gers.

Comme le rapporte 20 minutes, si la région des Pays-de-la-Loire est jusqu'ici plutôt épargnée par l'épidémie, cette classification "orange" s'expliquait par deux facteurs. Ces derniers sont le taux de passage aux urgences pour suspicion de Covid, qui était très élevé pour la Loire-Atlantique et la Mayenne avant de passer sous la barre des 6% ces derniers jours, et les places en réanimation dans les hôpitaux.

Les départements du Gers, de la Loire Atlantique et de la Mayenne sont donc venus grossir les rangs des "verts" sur la carte du déconfinement, et ce sont désormais 50 départements français où un déconfinement plus large pourra être organisé. Pour rappel, la carte définitive sera publiée le jeudi 7 mai.