publié le 07/04/2020 à 12:04

"J’ai vu un truc circuler, je le dis aux téléspectateurs, je ne sais pas si c’est du lard ou du cochon. J'ai reçu un sms. Apparemment, ils vont nous faire sortir du confinement région par région", explique hier soir Cyril Hanouna, l’animateur star de C8, dans son émission de télévision. "Une première partie de l’Hexagone libérée le 4 mai, une seconde le 11 mai et la dernière le 18 mai". Il explique : "Je ne sais pas si c’est une bonne info mais c’est une info qui tourne donc je vous la donne".

Incroyable ! Les spectateurs de l’émission Allo Baba auraient donc le scoop qu’attendent tous les Français. Quoi de plus normal ? On a vu certains membres du gouvernement, comme Marlène Schiappa, se rendre sur le plateau de Cyril Hanouna. Il doit avoir des informations... Peut-être, mais cette carte est totalement fausse. L’animateur s’est un peu emballé.

#FakeNews Une fausse carte de France indiquant des "prévisions de déconfinement" par région circule actuellement. Elle contient les logos de plusieurs services de l’État. Il s'agit d'un faux.

❌ Merci de ne pas la relayer !

👉Suivez les comptes officiels.#desinfox pic.twitter.com/dUkUK4XHnv — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) April 6, 2020

Cette carte circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, depuis qu’Edouard Philippe a mentionné le déconfinement, le 1er avril dernier, devant la mission d’information de l’Assemblée nationale. Le Premier ministre évoquait alors un déconfinement qui ne se ferait pas en une fois pour tout le monde et, sans doute, de façon régionalisé. Cette carte se propage dès lors, et est régulièrement relayée sur les réseaux sociaux. On y voit une France divisée en trois zones, avec des couleurs évoquant les cartes géographiques des classes anciennes et des dates de déconfinement.

La carte est immédiatement dénoncée par le service de fact cheking du journal Libération, et a d'ailleurs un soucis de logo. On y voit celui du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Santé et... celui du ministère de la Défense. Problème : depuis mai 2017, le ministère de la Défense est devenu le ministère des Armées.

Autre souci, on peut voir la mention de la DRAC des Hauts-de-France. Mais que vient faire cette direction régionale des Affaires régionales dans cette histoire de déconfinement ? C'est très étrange. Les logos pour faire officiel, c’est comme le maquillage, il faut toujours de la subtilité pour que ça ne passe pas comme du camouflage. Rien ne sert donc de diffuser cette carte, elle est vraiment fausse.

La fake news a beaucoup fait réagir. Le journal Le Parisien a joint le cabinet du Premier ministre, qui nie en bloc. "Ni la carte, ni les dates n’existent", a-t-il expliqué. "C'est irresponsable dans ce contexte", s’emporte un ministre interrogé par le quotidien.

De son côté, Cyril Hanouna se défend. Sur Twitter, il explique avoir désamorcé avant de parler de cette carte. Le souci, en fait, c’est cette phrase prononcée par l’animateur : "Je ne sais pas si c’est une bonne info, mais c’est une info qui tourne donc je vous la donne". Des infos qui tournent, il y en a beaucoup. Et si elles ne sont pas vérifiées, c’est problématique. Sans le savoir, Cyril Hanouna a provoqué une expérience d'intox à l’échelle d’un pays. Il n’aura pas perdu sa soirée.