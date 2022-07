Canicule : Marine Lorphelin vous aide à choisir la meilleure eau à boire

Dans l'idéal, il faudrait en boire 1,5 litre par jour, et en période de fortes chaleurs, il est recommandé d'en boire jusqu'à 2 litres. L'eau est la seule boisson indispensable pour la santé. De plus, celle du robinet est de bonne qualité en France. La quasi-totalité des Français reçoit une eau conforme aux normes de potabilité qui évaluent les microorganismes, la teneur en nitrates et en pesticides parmi beaucoup d'autres paramètres.

2 millions de Français reçoivent tout de même une eau trop chlorée. Pour faire passer ce goût désagréable, il suffit de mettre une carafe d'eau au réfrigérateur pendant une heure, rappelle Marine Lorphelin. Il est possible également de trouver des traces de plomb, de nickel ou de cuivre présent. Cela est dû aux canalisations parfois vétustes de certaines habitations. Pour ne pas boire une eau dans laquelle ces molécules sont présentes, il faut laisser couler l'eau du robinet pendant une minute avant de la boire.

Mais cette option est loin d'être écologique, surtout en temps de fortes chaleurs, pouvant conduire à un assèchement des sols. Acheter des bouteilles d'eau en plastique n'est pas non plus très écologique, mais, de cette manière, vous serez sûr de boire une eau parfaitement saine.

Eau minérale ou eau de source ?

Les eaux minérales ont une constante richesse en minéraux, comparée aux eaux de source dont la composition en minéraux varie. Les eaux minérales peuvent être très concentrées en minéraux selon les marques. C'est pourquoi elles ne conviennent pas à tout le monde !

Soyez vigilant et demandez conseil à votre médecin pour bien choisir votre eau minérale en fonction de votre état de santé. Enfin, eaux minérales comme eaux de source, ne subissent aucun traitement de désinfection.

Les eaux minérales riches en calcium apportent un complément pour les personnes qui n'en consommeraient pas assez par rapport à leurs besoins. Mais elles sont déconseillées chez les personnes souffrantes de calculs rénaux.

Les eaux riches en sodium, en sel, aident à la digestion, mais participent à augmenter la rétention d'eau chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle ou de problèmes rénaux. Dernier exemple, avec les eaux riches en magnésium qui aident à lutter contre la constipation, mais consommée en excès entraîne aussi des problèmes intestinaux.

La meilleure eau : en bouteille et faiblement minéralisée

L'eau du robinet reste à éviter, par exemple, pour les femmes enceintes et les nourrissons. On peut donc choisir une eau en bouteille faiblement minéralisée.



Reste à évoquer le cas des eaux pétillantes qui sont très appréciées des consommateurs. Son effervescence stimule et améliore la déglutition C'est pourquoi l'eau pétillante est particulièrement recommandée chez certaines personnes souffrant de troubles neurologiques entrainant des difficultés à la déglutition.



Dans le cas contraire, en cas de troubles digestifs comme des ballonnements, les bulles ne sont pas recommandées. Il en existe des dizaines de marques différentes avec plus ou moins de sel et de minéraux. En conclusion : la meilleure eau, c'est celle que vous allez avoir envie de boire. Et dernier conseil, pensez à varier les sources d'apports.

