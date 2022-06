Environnement : les océans en "état d'urgence", comment les protéger ?

Le sujet du jour. "Malheureusement, nous avons pris l'océan pour acquis. Nous sommes actuellement confrontés à ce que j'appellerais un état d'urgence des océans", a déclaré Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, lors d'un sommet à Lisbonne, ce lundi 27 juin.

La situation inquiète. Les océans et les mers ont un rôle essentiel dans la régulation du climat et de la biodiversité. Pourtant, le réchauffement climatique et la pollution impactent sévèrement les eaux. "Notre échec à préserver l'océan aura des effets en cascade", a alerté Guterres.

Pourquoi en parle-t-on ? Pourquoi cette protection est-elle importante ? Quelle source de pollution impacte le plus les océans ? Contre quoi faut-il les protéger ?



Analyse. "Il y a une autre façon pour l'océan de capter le carbone, c'est qu'il absorbe le CO2, il le dissout. Et là, ça le rend plus acide, donc ça a un impact énorme sur toute la biodiversité marine. Par exemple, ça détruit le corail, le corail blanchit de plus en plus, or le corail a un rôle très important pour les pêcheurs locaux, puisque c'est là où se reproduisent les petits poissons. Le corail protège les côtes. Les îles, par exemple, sont protégées par leurs lagons et par leurs barrières de corail. Le corail va protéger des inondations et de l'eau qui vient éroder leurs plages. Donc l'acidification détruit aussi toute une faune marine, il y a des poissons qui n'arrivent plus à s'adapter à ce réchauffement. Le rôle de l'océan est absolument capital et là, la machine est en train de s'emballer", explique Virginie Garin, spécialiste environnement à RTL et envoyée spéciale à Lisbonne.





