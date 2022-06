Vendredi 17 juin, René, Briquetti, le maire de la commune de Villars-sur-Var, dans les Alpes-Maritimes, avait pris un arrêté municipal interdisant "la consommation humaine d'eau potable, à savoir la boisson, la préparation des aliments et le lavage des dents". "Cela fait plusieurs semaines que nous suivons l'approvisionnement et la consommation d'eau potable. Elle a baissé d'un tiers en deux mois", explique-t-il à RTL.fr. Cette mesure radicale a été prise faute de mieux.

Car le maire du village avait décidé d'anticiper une potentielle coupure d'eau en mettant en place une solution "envisagée depuis plusieurs jours" : "Raccorder au réseau principal une nouvelle source". Ainsi, il fallait analyser l'eau mélangée qui sortait du bassin, en respectant le protocole sanitaire imposé par l'Agence régionale de Santé (ARS), en accord avec la régie des eaux Alpes Azur Mercantour (REAAM), détaille l'édile.

Ce mardi 21 juin au soir, René Briquetti indique à RTL.fr que d'après les résultats partiels de l'ARS, "il n'y a aucune non-conformité dans les tests effectués sur les nitrates et le chlore notamment". Aussi, les tests bactériologiques "sont bons". Le maire se dit "heureux", car dès mercredi matin, "il va y avoir la levée de la restriction sur l'eau potable".

Dès la mise en place de cette restriction, vendredi, "la REEAM a fourni six palettes d'eau, et le département nous a apporté une palette supplémentaire", indique le maire. Des habitants venaient encore chercher de l'eau ce mardi après-midi. Un dernier réapprovisionnement avant de pouvoir recommencer à profiter de l'eau potable chez eux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info