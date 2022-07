Météo en France : combien faut-il boire de verres d'eau par jour pendant la canicule ?

Les fortes chaleurs sont de retour en France. Le mercure devrait dépasser les 40 °C dans certaines régions. Pour préserver sa santé, il est essentiel de rester hydraté. Pour cela, il faut éviter de boire de l'alcool (qui déshydrate). Il vaut mieux privilégier les boissons chaudes, non-diurétiques, consommer de l'eau ...

Pour bien s'hydrater, et compenser la perte de transpiration, "il faut boire beaucoup tout au long de la journée, autour de 2 à 2,5 litres par jour", recommande Alexandre Jouassard, porte-parole de la sécurité civile sur RTL. Il est, en revanche, déconseillé de dépasser les 3 litres quotidiens et de boire une eau trop fraîche. Il faut donc boire entre 9 et 11 grands verres d'eau par jour.

Alexandre Jouassard précise qu'il faut "privilégier les petites gorgées plutôt que les grands verres d'eau en peu de temps". Autre option en période de canicule : favoriser les fruits et légumes qui regorgent d’eau, tels que le concombre, les tomates ou le melon.

