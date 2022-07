Canicule : 4 gestes pour se rafraîchir

Depuis le début de la semaine, la France est touchée par une nouvelle vague de chaleur. Près de 40 degrés sont ainsi attendus ce mercredi 13 juillet dans plusieurs secteurs, notamment 37° à Rennes ou encore 38° à Nantes. Face à ces températures vertigineuses, plusieurs bons gestes peuvent être adoptés pour vous aider à vous rafraîchir.

Tout d'abord : s'hydrater, se réhydrater et s'hydrater encore. Un conseil basique, mais primordial lors d'une canicule. "Il faut boire beaucoup tout au long de la journée, autour de 2 à 2,5 litres par jour", recommandait ainsi Alexandre Jouassard, porte-parole de la sécurité civile lors de la première vague de chaleur sur RTL.

L'eau trop froide est cependant déconseillée. Au contraire, et même si l'idée peut paraître paradoxale, une boisson chaude permet à la température interne du corps d'augmenter momentanément et fait transpirer. Ainsi, de la chaleur est évacuée du corps. Mieux vaut cependant opter pour un breuvage non diurétique, comme peut l'être le café, sous peine de vous déshydrater. Même chose pour l'alcool : une bière, aussi fraîche soit-elle, n'est donc pas non plus recommandée.

Se protéger des rayons du soleil

Avec le soleil qui tape sur les murs de votre habitation, le sentiment d'être dans un véritable four est vite arrivé. Pour éviter cette sensation très désagréable, la première chose à faire est de ne pas laisser entrer les rayons du soleil à l'intérieur. Pour cela, fermez vos volets ou vos rideaux pendant la journée. Si vous n'avez ni l'un, ni l'autre, il est possible de se procurer des films anti-UV à poser sur les fenêtres et ainsi limiter la propagation des rayons du soleil chez vous.

Les fenêtres aussi doivent rester fermées la journée pour n'être ouvertes qu'au moment où le soleil ne chauffe plus et laisser entrer l'air frais dans votre domicile. Pour encore plus d'efficacité, des draps mouillés peuvent être posés devant la fenêtre. Votre intérieur sera rafraîchi à chaque coup de vent.

Mettre des plantes vertes dans votre intérieur

Si les climatisations et ventilateurs sont d'excellents alliés pour ressentir de la fraîcheur, il est également possible d'opter pour leur version verte. Placées dans votre intérieur, les plantes permettent de refroidir rapidement l'air ambiant, car ces dernières filtrent les rayons du soleil. Une façon d'embellir son intérieur tout en profitant d'un rafraîchissement.

Pour rendre l'air encore plus respirable en intérieur, il est conseillé d'éteindre les appareils électroniques tels que les ordinateurs, télévisions, tablettes,... En effet, dès qu'il y a une veilleuse, il y a source de chaleur. Dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de ces objets pendant votre session jardinage.

Éviter de prendre une douche trop froide

À n'importe quel moment de ces journées caniculaires, prendre une douche rafraîchit grandement. Pour faire descendre la température du corps en douceur, notamment au moment d'aller dormir, prenez une douche fraîche. Fraîche et non glacée, pour éviter à votre corps un choc. Celui-ci risquerait de se contracter ou de se mettre à grelotter pour se réchauffer. L'effet inverse de celui recherché, donc.



Une dernière astuce, cette fois pour mieux dormir et passer la nuit au frais. Vous pouvez acquérir des oreillers rafraichissants ou tout simplement prendre des poches de gel, généralement utilisées pour soulager les douleurs. Après l'avoir laissée une journée une congélateur, il suffit de la placer dans votre oreiller pour profiter d'un peu de fraîcheur en vous endormant.

