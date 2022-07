La France va suffoquer pendant plusieurs jours. La vague de chaleur annoncée pour cette semaine durera plus longtemps que celle du mois de juin. Certains prévisionnistes estiment que les températures pourraient grimper et rester très chaudes pendant 8 voire 10 jours.

C'est à partir de ce mardi 12 juillet que le mercure commencera à s'affoler. "Les températures maximales seront généralement supérieures à 30°C sur le pays, et localement supérieures à 35°C en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et en vallée du Rhône", indique Météo-France. Elles progresseront ensuite de jour en jour sur tout le pays, avec une accalmie vendredi, pour culminer à 38 degrés voire de dépasser le pic des 40 degrés ce week-end.

C'est dans le sud-ouest du pays que l'air risque d'être le plus irrespirable. 37 degrés sont notamment attendus à Toulouse (Haute-Garonne), Auch (Gers) et Mont-de-Marsan (Landes) dès mercredi. Jeudi 14 juillet, la chaleur se propagera à l'est du pays, on pourra en effet atteindre les 38 degrés à Valence (Drôme), tout comme à Lyon (Rhône).

Et dimanche 17 juillet s'annonce clairement comme la journée la plus chaude de la semaine sur la façade Ouest. Les 40 degrés devraient être dépassés à Toulouse. Et on attend 39 à Bordeaux (Gironde), 38 à Nantes (Loire-Atlantique) et 37 à Rennes (Ille-et-Vilaine).

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info