Jean-Pierre Pernaut sur RTL : "Le mot 'cancer' ne m'a pas fait peur"

Jean-Pierre Pernaut a fait son retour. Il est revenu aux manettes du JT de 13 h de TF1 après plusieurs mois de pause à cause d'un cancer de la prostate dont il revient guéri. "Tout est derrière moi", affirme le présentateur, "on a opéré quand il fallait, et je suis guéri, même si avec le cancer on ne sait jamais, mais on fera des contrôles réguliers".



Jean-Pierre Pernaut concède que son métier lui avait manqué durant son absence. "J'ai suivi les grands événements avec attention tout en envoyant des messages à mes équipes pour rester en prise avec l’actualité".

Jean-Pierre Pernaut a appris qu'il avait un cancer de la prostate le jour de la demi-finale de la Coupe du Monde de football entre la France et la Belgique . "Le mot cancer ne m'a pas fait peur car ma femme m'a appris à ne pas avoir peur, elle-même a vaincu une leucémie", affirme-t-il. Il n'a jamais perdu le moral "grâce à Nathalie", sa femme. Jean-Pierre Pernaut juge qu'il ne faut pas avoir peur de parler de la maladie et confie que le moral est très important : "Quand on vous annonce une maladie grave il faut garder la pêche car c’est 80% de la guérison".