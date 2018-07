publié le 28/05/2018 à 10:58

Je vais mettre d'entrée les choses au clair. Je ne suis pas venu vous dire que je suis contre les médecines alternatives - je suis même pour -, mais en complément des approches conventionnelles. La sophrologie, la méditation, le chi gong ou l'homéopathie, je veux bien. Mais jamais en replacement de techniques qui ne sont pas parfaites, mais qui sont efficaces.



Je suis un peu agacé, parce que je sais que les personnes touchées par le cancer demandent de l'empathie. Elles ont besoin qu'on leur donne de la force et de l'espoir. C'est ce que font d'ailleurs tous les apprentis-sorciers qui voudraient substituer les médecines alternatives à la médecine classiques. Malheureusement, à l'arrivée ça se termine mal.

Les chercheurs de la célèbre université américaine de Yale se sont penchés sur le cas de malades atteints de différents cancers : le sein, le poumon, la prostate ou encore le cancer colorectal (ce sont les plus fréquents). Ils ont scruté l'évolution de la maladie de tous ceux qui avaient rejeté le traitement scientifique et opté pour un traitement alternatif.

Résultat : le taux de mortalité explosait pour tous les cancers que je viens d'évoquer, à l'exception de celui de la prostate. Pour le cancer du sien, ce taux était multiplié par cinq. Pour le cancer colorectal, il était multiplié par quatre.



Les médecins de Yale ont réalisé cette enquête parce qu'ils étaient effarés de voir débarquer dans leurs services des patients qui avaient cru que les médecines alternatives les tireraient d'affaire et qui, ne voyant aucune amélioration, avaient fini par convenir que les traitements conventionnels n'étaient peut-être pas si mal.



Sauf que les patients avaient perdu beaucoup de temps. Le cancer, il faut s'en occuper le plus tôt possible. Si on tarde, parce qu'on croit que la cure de pépins de raisin va régler le problème quand on arrive devant les (vrais) médecins, ces derniers ne peuvent souvent plus rien faire.



Bien sûr, la chimio c'est difficile. Mais croire que c'est elle qui va vous tuer, c'est faire le contresens parfait. Ce n'est pas la chimio qui tue, c'est le cancer. La chimio ne peut que vous aider à vous en sortir, même si elle ne permet pas de gagner à tous les coups.