publié le 23/11/2018 à 18:39

Cancer, diabète, Alzheimer, Parkinson, Crohn… Si vos caractéristiques physiques sont inscrites dans votre ADN, les maladies auxquelles vous êtes génétiquement prédisposés le sont également. Dès lors, certaines personnes sont plus enclines que d’autres à les développer.



Quelques 120 000 femmes pourraient ainsi être amenées à souffrir d’un cancer du sein ou des ovaires en France. Pour ces profils à risque important, il est désormais possible de procéder à un dépistage génétique.



C’est la cas de Camille, 26 ans, qui s'apprête à vivre un moment qui déterminera le reste de sa vie. “Je me prépare à ma première consultation d'onco-génétique pour savoir si oui ou non je suis porteuse du gène BRCA que ma mère a”, explique la jeune femme.



BRCA1 et BRCA 2, deux gènes qui, s'ils sont altérés, augmentent très fortement le risque de développer un cancer. À cause de cette mutation génétique, la mère de Camille a eu deux cancers du sein. Une maladie qui a aussi tué sa grand-mère. La jeune femme a donc une chance sur deux d'avoir hérité de ce gène malade.

3.000 consultations de femmes par an

Pour savoir ce que lui a réservé cette loterie génétique, Camille s’est donc rendu à l'Institut Curie, à Paris. Chaque année dans ce centre spécialisé dans la lutte contre le cancer, 3.000 femmes viennent consulter.

“Dans la population générale, c’est-à-dire n'importe quelle femme, il y a 10% de cancer du sein (...) Avec BRCA2, pour une femme qui va vivre jusqu'à 80 ans, on est sur un risque qui est autour de 60, 70 % de cancer du sein”, estime le Docteur Chrystelle Colas, onco-généticienne à l'Institut Curie.



Après un test de salive et de sang, la jeune femme devra attendre trois mois avant de connaître les résultats. Une attente longue et angoissante, mais qui permettra, si le test s’avérait positif, d’avoir un temps d’avance sur la maladie.